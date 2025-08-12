QUINIELA de hoy 12 de agosto de 2025 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Resultados Quiniela Previa Nacional del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza: 4191

​​A continuación, la lista de números sorteados:

4191 4782 3824 1580 7141 7149 2824 9222 2226 1145 9426 5885 5870 6251 7369 9731 4649 6845 5287 5625

Resultados Quiniela Previa Provincial del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza: 9313

​​A continuación, la lista de números sorteados:

9313 2546 6756 7841 0880 3349 6729 6555 0059 3599 4339 3456 0530 1962 3742 5530 7528 2232 4870 6775

Resultados Quiniela Primera Nacional del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza: 0601​​

​​A continuación, la lista de números sorteados:

0601 9316 9962 5265 6604 9715 7550 2465 5465 2311 9568 1799 7203 4398 1054 0812 8478 8680 6599 8979

Resultados Quiniela Primera Provincial del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza: 1340

​​A continuación, la lista de números sorteados:

1340 4405 8763 6853 9809 6420 6744 2822 1444 6878 8765 3100 4972 3662 7634 2247 3841 1844 9477 2974

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Matutina Provincial del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Provincial del 12 de agosto de 2025

- A la cabeza:

Resultados de la Quiniela del 12 de agosto por provincia

Quiniela Córdoba: los números a la cabeza del 12 de agosto de 2025

- Previa Córdoba: 6742

- Primera Córdoba: 3201

- Matutina Córdoba:

- Vespertina Córdoba:

Quiniela Entre Ríos: los números a la cabeza del 12 de agosto de 2025

- Previa Entre Ríos: 7283

- Primera Entre Ríos: 8332

- Matutina Entre Ríos:

- Vespertina Entre Ríos:

Quiniela Santa Fe: los números a la cabeza del 12 de agosto de 2025

- Previa Santa Fe: 4089

- Primera Santa Fe: 6910

- Matutina Santa Fe:

- Vespertina Santa Fe: ​

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras (desde el 0000 al 9999) y se puede elegir entre diferentes horarios para jugar: la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualmente, la apuesta mínima es de $20.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si se acierta un número de:

- Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

- Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

- Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

- Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Ciudad y de la Provincia?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y en las Salas de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas que tienen números desde el 0 al 9 y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero. Este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las posiciones del tablero.

Cuáles son los sorteos de la Quiniela

Los sorteos son cinco y se realizan de lunes a sábados.

Las distintas tandas son:

- La Previa: se sortea entre las 10.15 y 10.30 horas.

- La Primera: se sortea a las 12 horas.

- La Matutina: se sortea a las 15 horas.

- La Vespertina: se sortea a las 18 horas.