Quiniela de hoy 27 de agosto, EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 27 de agosto (10:30 horas)
1. 6666
2. 2332
3. 5886
4. 1197
5. 9524
6. 1541
7. 7847
8. 4547
9. 5336
10. 1791
11. 0710
12. 7713
13. 0215
14. 5059
15. 9342
16. 3910
17. 5224
18. 6651
19. 1991
20. 5490
(OMXY)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 27 de agosto (10:30 horas)
1. 8701
2. 6068
3. 0526
4. 6026
5. 4963
6. 4015
7. 2283
8. 2609
9. 3492
10. 2337
11. 3801
12. 1371
13. 0738
14. 0481
15. 9370
16. 1290
17. 6479
18. 3702
19. 2925
20. 6032
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 27 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 27 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 27 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 27 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 27 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 27 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 27 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 27 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente