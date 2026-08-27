Quiniela de hoy 27 de agosto, EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 27 de agosto (10:30 horas)

1. 6666

2. 2332

3. 5886

4. 1197

5. 9524

6. 1541

7. 7847

8. 4547

9. 5336

10. 1791

11. 0710

12. 7713

13. 0215

14. 5059

15. 9342

16. 3910

17. 5224

18. 6651

19. 1991

20. 5490

(OMXY)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 27 de agosto (10:30 horas)

1. 8701

2. 6068

3. 0526

4. 6026

5. 4963

6. 4015

7. 2283

8. 2609

9. 3492

10. 2337

11. 3801

12. 1371

13. 0738

14. 0481

15. 9370

16. 1290

17. 6479

18. 3702

19. 2925

20. 6032

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 27 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 27 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 27 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 27 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 27 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 27 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 27 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 27 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente