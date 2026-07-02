Quiniela de hoy Jueves 2 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 2 de julio

• A la cabeza: 2840

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2840

6615

2673

4559

6990

0937

7467

8929

7391

5693

9849

0512

6089

2956

1288

0758

3040

9330

0336

4786

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 2 de julio

• A la cabeza: 4264

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4264

8701

5957

7227

8983

5394

3179

0648

8667

2386

7847

5343

0539

8939

8448

4001

2046

9573

5043

8806

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 2 de julio

• A la cabeza: 1801

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1801

9796

5903

8535

5688

5846

7297

7664

4583

7428

2665

0005

6951

5574

1465

5769

5179

9829

3737

0201

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 2 de julio

• A la cabeza: 8723

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8723

8593

0422

3432

3220

5499

3009

0360

1952

2051

1498

6365

2295

2926

7832

3556

0600

6772

6988

4470

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 2 de julio

• A la cabeza: 7240

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7240

7414

4460

1589

9231

0456

3112

9075

5120

8643

2103

9478

5340

1204

6593

8742

0123

5439

7021

3852

Resultados de la Quiniela del 2 de julio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 7558

La Primera: 5332

Matutina: 2390

Vespertina: 9552

Nocturna: 2968

Resultados Santa Fe

La Previa: 1045

La Primera: 6328

Matutina: 4712

Vespertina: 8950

Nocturna: 3411

Resultados Entre Ríos

La Previa: 5502

La Primera: 3981

Matutina: 1277

Vespertina: 6043

Nocturna: 8490

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: