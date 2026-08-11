Quiniela nacional hoy, martes 11 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)
1. 5603
2. 1545
3. 6242
4. 7770
5. 0864
6. 3515
7. 8708
8. 4234
9. 4161
10. 6774
11. 0453
12. 4564
13. 8771
14. 1483
15. 6517
16. 7932
17. 3418
18. 9920
19. 0969
20. 2054
(CDNZ)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)
1. 1741
2. 6331
3. 0931
4. 5727
5. 0972
6. 8682
7. 2189
8. 8937
9. 8887
10. 5818
11. 2303
12. 2124
13. 0719
14. 3091
15. 1312
16. 4863
17. 8789
18. 2778
19. 2645
20. 9750
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)
1. 2766
2. 1022
3. 3634
4. 8220
5. 8435
6. 1205
7. 9934
8. 8545
9. 0696
10. 7636
11. 5243
12. 1698
13. 8704
14. 1088
15. 9012
16. 6495
17. 3292
18. 4137
19. 0699
20. 5379
(HMNZ)
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)
1. 1521
2. 3686
3. 2736
4. 1588
5. 6788
6. 8743
7. 9575
8. 3543
9. 7441
10. 0390
11. 5568
12. 2240
13. 4353
14. 2033
15. 5251
16. 9647
17. 6037
18. 7392
19. 7417
20. 0024
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente