Quiniela nacional hoy, martes 11 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)

1. 5603

2. 1545

3. 6242

4. 7770

5. 0864

6. 3515

7. 8708

8. 4234

9. 4161

10. 6774

11. 0453

12. 4564

13. 8771

14. 1483

15. 6517

16. 7932

17. 3418

18. 9920

19. 0969

20. 2054

(CDNZ)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)

1. 1741

2. 6331

3. 0931

4. 5727

5. 0972

6. 8682

7. 2189

8. 8937

9. 8887

10. 5818

11. 2303

12. 2124

13. 0719

14. 3091

15. 1312

16. 4863

17. 8789

18. 2778

19. 2645

20. 9750

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)

1. 2766

2. 1022

3. 3634

4. 8220

5. 8435

6. 1205

7. 9934

8. 8545

9. 0696

10. 7636

11. 5243

12. 1698

13. 8704

14. 1088

15. 9012

16. 6495

17. 3292

18. 4137

19. 0699

20. 5379

(HMNZ)

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)

1. 1521

2. 3686

3. 2736

4. 1588

5. 6788

6. 8743

7. 9575

8. 3543

9. 7441

10. 0390

11. 5568

12. 2240

13. 4353

14. 2033

15. 5251

16. 9647

17. 6037

18. 7392

19. 7417

20. 0024

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente