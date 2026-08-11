martes 11 de agosto de 2026
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Quiniela nacional hoy, martes 11 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, martes 11 de agosto. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela - Lotería
Quiniela - Lotería | Unsplash
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)

1. 5603
2. 1545
3. 6242
4. 7770
5. 0864
6. 3515
7. 8708
8. 4234
9. 4161
10. 6774
11. 0453
12. 4564
13. 8771
14. 1483
15. 6517
16. 7932
17. 3418
18. 9920
19. 0969
20. 2054

(CDNZ)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 11 de agosto (10:30 horas)

1. 1741
2. 6331
3. 0931
4. 5727
5. 0972
6. 8682
7. 2189
8. 8937
9. 8887
10. 5818
11. 2303
12. 2124
13. 0719
14. 3091
15. 1312
16. 4863
17. 8789
18. 2778
19. 2645
20. 9750

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)

1. 2766

2. 1022

3. 3634

4. 8220

5. 8435

6. 1205

7. 9934

8. 8545

9. 0696

10. 7636

11. 5243

12. 1698

13. 8704

14. 1088

15. 9012

16. 6495

17. 3292

18. 4137

19. 0699

20. 5379

(HMNZ)

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 11 de agosto (12:00 horas)

1. 1521

2. 3686

3. 2736

4. 1588

5. 6788

6. 8743

7. 9575

8. 3543

9. 7441

10. 0390

11. 5568

12. 2240

13. 4353

14. 2033

15. 5251

16. 9647

17. 6037

18. 7392

19. 7417

20. 0024

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 11 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 11 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 11 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

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