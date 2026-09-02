Quiniela nacional hoy, miércoles 2 de septiembre EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 2 de septiembre (10:30 horas)

1. 6953

2. 2401

3. 2784

4. 7374

5. 2045

6. 5567

7. 7110

8. 8691

9. 9917

10. 0537

11. 7995

12. 8695

13. 0367

14. 5484

15. 1470

16. 3678

17. 2985

18. 3871

19. 1889

20. 3568

(AFLS)

Los resultados de la Quiniela Previa Provincia de hoy, 2 de septiembre (10:30 horas)

1. 0681

2. 9842

3. 9079

4. 4495

5. 3543

6. 5927

7. 2358

8. 0554

9. 3193

10. 9235

11. 7684

12. 1123

13. 8903

14. 1374

15. 6150

16. 1442

17. 8369

18. 9041

19. 1503

20. 4978

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional de hoy, 2 de septiembre (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Primera Provincia de hoy, 2 de septiembre (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Matutina Nacional de hoy, 2 de septiembre (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Matutina Provincia de hoy, 2 de septiembre (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 2 de septiembre (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 2 de septiembre (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 2 de septiembre (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 2 de septiembre (21:00 horas)

Sorteo pendiente