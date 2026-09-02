Quiniela nacional hoy, miércoles 2 de septiembre EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 2 de septiembre (10:30 horas)
1. 6953
2. 2401
3. 2784
4. 7374
5. 2045
6. 5567
7. 7110
8. 8691
9. 9917
10. 0537
11. 7995
12. 8695
13. 0367
14. 5484
15. 1470
16. 3678
17. 2985
18. 3871
19. 1889
20. 3568
(AFLS)
Los resultados de la Quiniela Previa Provincia de hoy, 2 de septiembre (10:30 horas)
1. 0681
2. 9842
3. 9079
4. 4495
5. 3543
6. 5927
7. 2358
8. 0554
9. 3193
10. 9235
11. 7684
12. 1123
13. 8903
14. 1374
15. 6150
16. 1442
17. 8369
18. 9041
19. 1503
20. 4978
Los resultados de la Quiniela Primera Nacional de hoy, 2 de septiembre (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Primera Provincia de hoy, 2 de septiembre (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Matutina Nacional de hoy, 2 de septiembre (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Matutina Provincia de hoy, 2 de septiembre (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 2 de septiembre (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 2 de septiembre (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 2 de septiembre (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 2 de septiembre (21:00 horas)
Sorteo pendiente