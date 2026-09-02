A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 2 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 2 de septiembre a un valor en el mercado de $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 2 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 2 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

RDEco: las fintech enfrentan una morosidad de hasta 35% y crece la preocupación por el crédito

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 2 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.531,60 para la compra y $1.532,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 2 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 2 de septiembre a $1.594 para la compra y $1.595 para la venta.

RDEco: la inflación pierde protagonismo mientras crece la preocupación por el empleo y el poder de compra

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 2 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 2 de septiembre en $1.588,22 para la compra y $1.592,16 para la venta.

En RDEco analizaron el apoyo de Estados Unidos, el rol de China y el futuro de la inversión en Argentina

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 504 puntos básicos este miércoles 2 de septiembre.