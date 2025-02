Presidenta de FOPEA: "La pauta publicitaria sigue por otras vías"

La presidenta de FOPEA, Paula Moreno Román, habló sobre la polémica protagonizada por el periodista Jonatan Viale luego de que se filtrara un fragmento de video donde se ve que el asesor presidencial, Santiago Caputo, lo interrumpe durante su entrevista con el presidente Javier Milei. "Hemos permitido una incidencia del poder político", manifestó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Moreno es periodista especializada en Judiciales, directora de EQS Notas y presidenta del Foro de Periodismo Argentino, más conocido como el acrónimo de FOPEA.

Alejandro Gomel: ¿Qué te deja toda esta saga? La entrevista, lo que se filtra y se ve de la interrupción, ayer el descargo de Viale hablando de él y después de otros periodistas, diciendo que cobraron para una campaña...¿Qué estás viendo de lo que sucede?

-La primera gran cuestión, el hecho fue muy desafortunado, claramente. La situación en si misma.

Yo digo que me gusta ver oportunidades en todas las situaciones y me parece una buena oportunidad para poner en análisis, por una parte, el rol del periodismo, el ejercicio de poder en torno al periodismo, y también la necesidad de autocrítica que desde FOPEA siempre lo pregonamos, porque tampoco es casual que hoy los índices de credibilidad el periodismo estén en baja en el mundo.

Estas situaciones finalmente van marcando que algún asidero esa desconfianza de la gente tiene, flaco favor le hace una situación de estas características a esa prédica de buen periodismo que los que creemos en el buen periodismo sostenemos. Eso como título general.

Después me parece que hay mucho para repasar sobre los factores, y básicamente miraría al ejercicio desde el poder, el lugar que se le da al periodismo y también cómo se llega a este escenario. Porque la verdad es que en este momento el Gobierno tiene, y lo ha tenido también en otros momentos, lo tuvo Cristina Fernández, lo tuvo Alberto Fernández, un planteo comunicacional que esquiva las conferencias de prensa, entonces no se somete a una interpelación abierta de preguntas de periodistas, y eso abre la puerta de alguna manera para entrevistas que pueden tener algún rasgo direccionado.

Viale dijo que se banca "el vuelto", cuestionó a periodistas y sostuvo: "No tuve la firmeza de echarlo a la m... a Santiago Caputo"

Elizabeth Peger: En esto es relevante también, me parece, analizar y evaluar en qué condiciones se realizan las entrevistas como estamos viendo a personajes claves del poder, por qué se aceptan determinados ambientes, determinadas condicionantes, para realizarlas. Esto de que te ponga el escenario, las luces, la edición del video, hay todo un tema con eso.

-Justamente, en aras de generar mayor transparencia, si ese es el discurso y la verdadera prédica, cuanto más abierto sea el espacio y más participativo, menos chances habrá de situaciones como la que vimos. Creo que en la imagen que vimos el otro día...

EP: Perdón que te interrumpa Paula, entiendo lo que vos decís de manera general, pero también la entrevista, el reportaje, es una de nuestras actividades relevantes, es como la crónica periodística, es una de las cuestiones que tenemos que seguir realizando porque, además, en un reportaje, en una entrevista, se da una riqueza totalmente diferente a la que puede darse en una conferencia de prensa.

Yo me refiero a las limitaciones o que se acepten limitaciones en las condiciones que uno tiene que realizar una entrevista. Defiendo la entrevista, una cosa es que discutamos si hay una conferencia de prensa, si tiene que haber conferencia de prensa, si en estos casos lo que corresponde es una entrevista o una conferencia de prensa. Pero yo me resisto a resignar mi rol periodístico para dejar de entrevistar o para tener esa opción periodística.

-Claramente eso es lo que no hay que resignar. Son dos situaciones diferentes. Yo también defiendo la entrevista y me parece el espacio más rico para el trabajo periodístico, sobre todo por la repregunta y es eso lo que no hay que resignar.

Hay escenarios institucionales como el que hoy estamos transitando, que ameritan un espacio de preguntas abiertas, plurales y participativas, y eso es una conferencia de prensa. Que después se den entrevistas no me parece nada mal, me parece buenísimo, y ahí hay que ver en qué condiciones.

Lo que no puede pasar, condiciones me refiero a físicas, a si vas al estudio, si vas a la Casa Rosada, es un Presidente de la Nación, esto pasa en todo el mundo, podés trasladar a un equipo a una oficina y eso todo el tiempo se hace y se hizo en todas las gestiones.

El punto es, por qué un funcionario o un asesor presidencial se siente validado para interrumpir una entrevista, entrar en escena y fijar una postura. Y luego por qué un periodista accede a que ese momento sea cortado, no se blanquee esa situación.

Digo, ¿qué tendría que haber sucedido? Primero, claramente, el mismo Viale lo dijo, el tendría que haber tenido más firmeza. También es sencillo decirlo desde el lugar, tenía enfrente al vocero presidencial, al ministro...

"Impropio": Fopea criticó la interrupción de la entrevista a Javier Milei y advirtió "restricciones y condiciones"

EP: Y el mismo contó que estaba toda la plana mayor del Gobierno. Supongo que en una situación así te podés sentir inhibido o cohibido, no tenés reacción, somos seres humanos además de periodistas.

-Totalmente. Pero el punto es qué opera en uno como periodista, tampoco Viale es un periodista de dos días, tiene un recorrido amplio, ha entrevistado a las primeras figuras institucionales del país, es joven pero con mucha trayectoria, tiene hasta un recorrido familiar de roce con la profesión. Entonces hay algunas cuestiones que hay que ver qué le generó a él personalmente.

Probablemente, yo estimo que fue esto de no resignar el material. Y ahí opera esto otro de empezar a generar qué ponemos en el principio de la historia, llevarnos el material, lograr la entrevista del momento, y lograr una buena medición en ese sentido, o sostener nuestra mirada, nuestra credibilidad.

Nadie imaginaba que esto iba a trascender. Eso es un acuerdo con el medio también, hay que charlar porque dudo que haya sido solo una definición, no lo sé, pero flaco favor le hace a Viale y flaco favor le hace también al medio. Es una situación realmente compleja.

El presidente habló por primera vez tras el escándalo $LIBRA en una entrevista exclusiva con Jonatan Viale.

AG: Se naturalizó Paula, creo que ahí también hay un problema, que el Gobierno tenga el poder de editar las notas que se hacen en Casa Rosada, esto lo están permitiendo varios medios, aquí quedó claro a la luz.

Ahí hay un problema, que es que quien tenga el poder de editar, que es central, tanto en medios gráficos como en medios televisivos también, quién tiene el poder de hacer la edición final de esa nota. ¿Está bien que sea el entrevistado quien tenga ese poder final?

-Claro, porque es quien tiene el poder de armar el mensaje y definir qué es lo que se quiere contar, porque es definir lo que se quiere contar. Creo que lo más grave en este contexto es que si queda a la vista que ese intercambio tiene un libreto...

EP: Eso es el otro punto. Con la situación que vimos de esta interrupción, más todas las condiciones que recién mencionaba Ale respecto a cómo se realizan estas entrevistas. ¿Hasta qué punto el periodista también es libre de preguntar en ese contexto?

-Podés acceder a hacer entrevista o no, y eso siempre está dentro de tu espacio, con el costo que una u otra situación tiene. Sino es resignar todo. ¿Qué resignas? ¿Qué hacemos nosotros? Preguntamos, ¿por qué preguntamos? porque consideramos a la información como un bien público, un bien social. Si nosotros resignamos eso, resignamos todo.

Cuando nosotros ayer en FOPEA lo debatimos y emitimos el comunicado, lo que decíamos es, no se está vulnerando específicamente el ejercicio periodístico aunque sí, en definitiva el tema es más profundo, es el derecho a la información de la ciudadanía.

Si yo estoy trasladando un mensaje generado desde un libreto, generado desde un acuerdo, esa producción periodística queda invalidada, no es una producción periodística, es un monólogo formateado en modo periodismo.

Santiago Caputo defendió a Javier Milei por la criptomoneda $LIBRA: "Ratas inmundas, no tienen nada"

Por eso la discusión también, cuando hablamos de tantas otras cosas como periodismo militante, ¿qué se rompe ahí? se rompe el vínculo, el contrato con nuestras audiencias. ¿Qué esperan nuestras audiencias? Esperan a alguien que interpele, que catalice, que investigue, que contraste, sino es repetir el mensaje. Quizás hubiera sido igual una cadena nacional.

Se plantea en modo entrevista porque hay algo en algún sector que va a entrar y sino hubiéramos visto ese mensaje nos hubiéramos quedado con esa entrevista en ese contexto, pero después nos dimos cuenta que había algo que preocupaba en los dichos de Milei sobre la posibilidad de que la defensa en un hipotético caso judicial la asuma, o Milei entendía que la podía asumir, su ministro de Justicia.

En realidad lo que quedó es que había una situación ahí del propio presidente donde se lo mostraba casi en un contexto de vulnerabilidad. Más allá de que lo que haya dicho esté bien o mal, y eso es lo que no se quería traducir, por eso la entrada de Caputo.

Es parte de lo que tiene que lograr una entrevista, pero debe ser el propósito de un periodista, lograr una buena información y que la información traduzca el sentir del entrevistado, con sus fortalezas y sus debilidades, es un presidente, tiene que estar atento y listo para eso. Y cuando hablamos de calidad institucional y de las instituciones democráticas también estamos hablando de esto.

Claudio Mardones: Paula, si no hubiera sido por una filtración no estaríamos hablando nada de esto. Estaríamos analizando el discurso público de presidente a partir de una entrevista como otras tantas que han emitido en el canal Todo Noticias.

Desde tu punto de vista como periodista, ¿te da la sensación de que esto ya venía de antes?

Porque la otra gran pregunta es ¿qué pasa con los crudos? en manos de quién quedan, porque esa filtración ¿por dónde vino?. Surgieron muchas versiones, que había salido del canal, que se filtró directamente de la Casa Rosada...

-Es un terreno de especulación en el que no entraría.

El asesor presidencial Santiago Caputo intervino durante la entrevista ante una respuesta sensible del mandatario.

CM: Lo que te quiero preguntar es si ¿no te da la sensación de que esta práctica que quedó en evidencia no se venía haciendo ya en entrevistas anteriores? y si no es una práctica repetida del Poder Ejecutivo Nacional desde qu está Javier Milei como presidente?

-Creo que las tensiones entre el poder, el poder político y el periodismo están siempre. Y si el poder político intenta bajar línea y acomodar el mensaje a su favor, puede suceder ahora, está claro que sucedió, y creo que ha sucedido en tantos otros momentos, en gobiernos anteriores también, sucede con el gobierno nacional y sucede también en las provincias e intendencias donde el roce está mucho más próximo con los gobernantes, con los empresarios, con quienes también financian los medios.

CM: En términos de condicionamientos.

-En términos de condicionamiento.

CM: Y en los medios tradicionales, porque con un gobierno que se ha construido en las redes, la crisis sucede a partir de haber utilizado, haber recurrido, a un medio tradicional para articular una estrategia de autodefensa pública que finalmente se fracturó por la filtración. Pero, ¿en las provincias qué ves que es lo que está pasando con los medios tradicionales?

-Pasa exactamente lo mismo y además hay una situación que tiene que ver directamente con el sostenimiento de los medios en general en términos económicos. La pauta publicitaria, más allá de que el gobierno nacional plantea que fue eliminada, hay algunas empresas con participación accionaria nacional que siguen teniendo presencia en determinados medios.

Y en las provincias, hay dependencia de la pauta publicitaria y condicionamientos editoriales por ello. En las provincias e inclusive en municipios. El contexto económico deja a los medios hoy en una situación de extrema vulnerabilidad.

Buscar al medio como una unidad de negocio o encontrar el lugar para el medio como una unidad de negocio, y en ese contexto sostener calidad periodística, entendemos que es fuerte. No vamos a discutir ni vamos a trabajar en unción de más o menos pauta publicitaria, pero sí es parte de la discusión.

Hacer buen periodismo debe quedar claro que cuesta dinero, que encarar una investigación de fondo cuesta dinero, y los que manejan el dinero o los que intentan esquematizar, y el mundo va hacia ese lugar, en las redes se están desarrollando hoy espacios de información que después veremos que tan buena es, estamos viendo ya que además son los espacios de amplitud desinformativa, la verdad es que los medios nos vamos a transformar en breve en catalizadores. Ojalá que logremos ese lugar y que recuperemos confianza en la gente, pero hay una realidad económica que atraviesa a los medios, eso es indiscutible. Y que las presiones están ligadas a eso, claro.

Nosotros hacemos recorridas por el país todo el tiempo, yo misma vivo en una provincia, en Chubut, y la realidad es que todos los colegas del país nos marcan esto, desde la ciudad más grande a la ciudad más chica, eso es un condicionante, porque no hay manera de sostener, el problema es que no logran diversificar. La pauta publicitaria no es una mala palabra, el problema no es diversificar y tener dependencia solo de eso. En algunos lugares es la pauta publicitaria estatal, en otros lugares donde hay empresas más fuertes a veces es la pauta empresarial. El problema es solo depender de solo ese ingreso. Debe darse esa discusión también.

Manuel Adorni habló del corte de la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale: "Error de Santiago Caputo"

EP: Vuelvo a la primera pregunta de Alejandro, particularmente a la segunda parte de esa pregunta, cuando refería al descargo de Viale, y más allá de su pedido de disculpas por su error y equivocación, esta referencia que hacía hacia otros colegas u otros periodistas, una espacie de denuncia porque no especificó pero hizo acusaciones en algunos casos graves.

¿Esto no muestra también falta de solidaridad, de cierta empatía, entre los periodistas en un momento en el que pueden sentirse golpeados o atacados desde el poder? Te lo pregunto por el rol que tiene FOPEA en ese sentido.

-¿Vos te referís a que él marca esto como una falta de empatía de sus colegas?

EP: No, él muestra, habla o acusa a ciertos periodistas que no identifica. Un mensaje raro de un periodista acusando a otro periodista que no identifica. Si esto no muestra que frente al ataque del poder, en vez de generar solidaridad o empatía, entre los profesionales de los medios, lo que se termina generando es una especie de pulseada, a ver quién lo hizo peor.

-Nosotros siempre propiciamos un debate autocrítico y, de hecho, muchas veces nos lo reprochan remarcando que estamos señalando situaciones en vez de ponernos del lado de los colegas.

Yo creo que nosotros acompañamos mucho a muchos colegas pero desde el buen ejercicio periodístico. FOEPA no es un tribunal de ética ni es un tribunal de disciplina, siempre la gente lo tiene claro, la profesión periodística no está colegiada, nosotros no abonamos tampoco la teoría de la colegiación. El año pasado hubo un intento y me parece que puede ser más parte del problema que de la solución, pero la realidad es que hay situaciones que son insoslayables y nosotros debemos tener, por lo menos desde la mirada que tenemos desde FOPEA, hay un tema que sobrevuela todo el ejercicio periodístico y tiene que ver con nuestro rol social y de servicio. Si eso está vulnerado y si nosotros afectamos la circulación informativa, entendiendo que eso es en definitiva lo que construye ciudadanía y democracia, estamos fallando con nuestra tarea.

Me parece muy bien anoche que Viale diga: 'me faltó firmeza para mandarlo a Caputo', pero está claro que hay un error ahí.

Y después está claro que no somos seres impolutos. Y que al igual que hay corrupción dentro de la política, probablemente la haya dentro del periodismo. Lo que pasa es que ahí, otra vez, caemos todos juntos. Pagan justos por pecadores y hay mucha gente haciendo las cosas bien, con mucho esfuerzo, y pagando el costo por hacer las cosas bien. Argentina tiene buen periodismo, tenemos grandes investigadores y tenemos grandes periodistas que están todo el tiempo siendo convocados desde otros lados del mundo, ¿cómo es que no podemos capitalizar eso para tener más muestras de calidad periodística, como las hemos tenido en otros momentos, hoy en nuestro país?

Creo que tiene que ver en buena medida con que hemos permitido una incidencia del poder político, y en muchos casos del poder económico, que hace que estemos dependiendo, y eso termina afectando. Ahora, los principios personales, como todo en la vida, son los principios personales y los principios profesionales son los principios profesionales, sino hay que dedicarse a otra cosa.