Tras el discurso del presidente Javier Milei en la cena de Fundación Faro, durante su editorial en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, la conductora y abogada, Natalia Volosin, cuestionó sus expresiones contra periodistas que investigan al poder y anticipó que expondrá a los empresarios que aplaudieron sus declaraciones. También planteó que el debate sobre la causa $Libra debería ocupar el centro de la discusión pública.

El conflicto comenzó el viernes 23 de octubre, cuando Milei celebró su sobreseimiento en la causa por la criptomoneda $LIBRA durante una cena organizada por la Fundación Faro. Allí mencionó con nombre y apellido a varios periodistas, entre ellos Volosin, y los acusó de participar en una supuesta operación política y mediática contra su Gobierno

"Yo hago mi trabajo, lo voy a seguir haciendo y, por supuesto, me voy a ocupar de él también legalmente. Estuve el fin de semana en comunicación con mi abogado y esto va a ocurrir", afirmó Volosin.

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Qué dijo Natalia Volosin sobre las acciones legales contra Milei

Durante su intervención, Volosin explicó que no pretende anticipar públicamente los pasos que dará junto con su abogado. "No quiero decir nada sobre eso porque no tiene sentido. Cuando ocurra, ocurrirá", expresó.

También reconoció que Milei tiene derecho a recurrir a la Justicia si considera que fue calumniado o injuriado, pero defendió su propio trabajo periodístico. La conductora insistió en que continuará investigando al poder y cuestionó que las agresiones presidenciales se hayan convertido en una práctica habitual.

"Venimos normalizando hace dos años los ataques del Presidente a la prensa y a todo tipo de ciudadanos y ciudadanas", sostuvo.En ese sentido, se preguntó si las recientes expresiones del mandatario representan verdaderamente un límite diferente de los episodios anteriores.

Las declaraciones de Milei que provocaron la reacción

El conflicto se originó durante la cena de la Fundación Faro del viernes 23 de octubre, cuando Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA y cuestionó a los periodistas que investigaron el caso.

El mandatario mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones".

"Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron", reclamó. Posteriormente, el Presidente afirmó: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".Volosin interpretó esas palabras como una amenaza contra los periodistas mencionados y remarcó la responsabilidad institucional del jefe de Estado.

El respaldo de las organizaciones periodísticas

La conductora agradeció las numerosas muestras de solidaridad que recibió durante el fin de semana y mencionó los pronunciamientos de FOPEA, ADEPA, IDEA y la Academia Nacional de Periodismo, entre otras instituciones.

También expresó su apoyo a los colegas mencionados por Milei y reveló que había mantenido conversaciones con algunos de ellos. Sin embargo, cuestionó la idea de que las declaraciones presidenciales representaran necesariamente un punto de no retorno. "Tengo la impresión de que no, de que esta es una más", sostuvo al reflexionar sobre la reiteración de ataques contra periodistas.

Volosin cerró su planteo con una advertencia sobre los riesgos de naturalizar estas expresiones: "El Presidente ahora amenaza de muerte a periodistas y no pasa nada. Y la próxima, posiblemente, sea cuando quemen y maten a un periodista".

Las críticas de Volosin a los empresarios que aplaudieron al Presidente

La conductora también cuestionó la reacción de quienes asistieron al encuentro y aplaudieron las declaraciones presidenciales. "Los aplaudidores, los que se levantan a aplaudir cuando un presidente trata de corruptos ensobrados y sugiere prender fuego en una hoguera a los periodistas que nos dedicamos hace mucho tiempo a investigar la corrupción o la presunta corrupción, no de este gobierno, de todos", señaló.

Además, anticipó que identificará públicamente a los empresarios presentes y continuará investigando sus relaciones comerciales con el Gobierno.

"Los empresarios argentinos que además de hacer negocios con este Gobierno, privilegiadísimos, por cierto, de los que venimos hablando, investigamos y continuaremos investigando, tal vez con más ganas que nunca, muchachos", afirmó.