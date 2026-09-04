RDC: Advierten por un polémico vaporizador nasal que promete broncearse sin tomar sol

Una particular tendencia comenzó a ganar espacio en las redes sociales y despertó preocupación entre especialistas: vaporizadores nasales que prometen acelerar el bronceado sin necesidad de una exposición prolongada al sol. Desde España, el periodista Marcelo Molina explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cómo se promocionan estos productos y cuáles son las advertencias alrededor de su uso.

“Tomar sol por la nariz, podríamos decir, una cosa rarísima”, describió Molina. Según contó, los productos se presentan en pequeños frascos similares a los utilizados como descongestivos nasales y pueden encontrarse por valores que rondan entre 15 y 30 euros, incluso con aromas como chicle, durazno, sandía, frutilla o menta.

El mecanismo detrás del bronceado nasal

La promesa comercial consiste en estimular artificialmente la producción de melanina, el pigmento que determina en buena medida el color de la piel. El objetivo es conseguir una pigmentación más intensa y rápida. “Engaña al cerebro y le dice: producí más, producí más, producí más”, explicó Molina al describir de manera sencilla el mecanismo atribuido a estos productos.

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La preocupación se concentra especialmente en aquellos comercializados con Melanotan II, un péptido sintético utilizado ilegalmente con fines de bronceado. Organismos sanitarios han advertido que los productos no autorizados que contienen esta sustancia pueden presentar problemas de calidad, seguridad y composición, además de potenciales efectos adversos.

Las advertencias sobre los posibles efectos adversos

Molina señaló que entre las reacciones asociadas al consumo de estos productos se mencionan cefaleas, cansancio, vómitos y alteraciones de la presión arterial. Sin embargo, durante el informe puso el foco especialmente en las advertencias vinculadas con posibles modificaciones de lunares y melanocitos.

“El más grave es el de que te pueden generar un melanoma”, sostuvo el corresponsal al repasar las alertas difundidas alrededor de esta tendencia. En términos médicos, conviene formular ese riesgo con cautela: existen reportes y preocupación por cambios pigmentarios y lunares asociados al Melanotan II, pero eso no equivale a afirmar que esté demostrado que su uso cause melanoma de manera directa.

El problema se agrava por el origen incierto de muchos productos vendidos a través de internet. La agencia británica MHRA, por ejemplo, advirtió que en productos no autorizados no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia o incluso sobre su contenido real, y recomienda suspender su utilización.

La venta por internet y la falta de controles claros

Otro de los puntos que llamó la atención durante el informe fue la facilidad con la que estos vaporizadores pueden encontrarse en plataformas digitales. “Está prohibida, pero el producto por ahora no”, señaló Molina al referirse a la particular situación que observó en torno al Melanotan II y su comercialización.

Según contó, pese a las advertencias, los productos continúan apareciendo en sitios de venta online y redes sociales. La disponibilidad genera interrogantes sobre qué contienen realmente los frascos y qué controles sanitarios atravesaron antes de llegar al consumidor.

La AEMPS recuerda que los productos cosméticos comercializados legalmente deben superar una evaluación de seguridad y mantiene sistemas de alerta ante riesgos o incumplimientos detectados en el mercado.

Una moda impulsada por la búsqueda de resultados rápidos

Para Molina, el fenómeno refleja también la creciente búsqueda de soluciones inmediatas para modificar la apariencia física. “Estamos hablando de un producto químico, o sea, una hormona artificial que engaña el cerebro para que una parte de tu cuerpo funcione más de lo normal”, resumió.

La popularización de estos vaporizadores vuelve así a poner el foco sobre los riesgos de consumir productos promocionados en redes sociales sin garantías sanitarias claras. La recomendación de las autoridades sanitarias frente a sustancias no autorizadas como Melanotan II es evitar su uso y consultar a un profesional ante cualquier efecto adverso.