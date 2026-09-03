RDE: advierten que Milei necesita construir rivales y cuestionan sus ataques contra el periodismo

El discurso de Javier Milei en el foro liberal Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, reabrió el debate sobre el futuro del programa económico y la estrategia política del Presidente. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, distintos analistas pusieron el foco tanto en las diferencias dentro del propio universo liberal como en la ausencia de una oposición capaz de concentrar el enfrentamiento con el oficialismo.

El periodista Pablo Helman recordó particularmente los cuestionamientos realizados por Domingo Cavallo al esquema económico. “Él dijo: si quisieran realmente mantener el rumbo, la manera es hacer no sólo una ortodoxia fiscal sino también una ortodoxia monetaria, lo cual implica liberar el dólar”, explicó.

cómo va a gobernar Milei sin una propuesta más allá del ajuste

El analista de redes Diego Corbalán trasladó la discusión desde la coyuntura económica hacia el futuro político del Gobierno. Para el analista, Milei parte con una posición competitiva rumbo a las elecciones de 2027.

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“Milei tiene chance de reelegir el año que viene, creo que tiene, y te digo, tiene altas chances de reelegir”, sostuvo. Sin embargo, inmediatamente abrió otro interrogante: “Lo que no sé es cómo va a gobernar sin una propuesta más allá del ajuste”.

Corbalán planteó así que una eventual continuidad presidencial necesitará algo más que equilibrio fiscal y grandes inversiones. El desafío sería construir una agenda política y económica capaz de proyectarse después de la etapa de corrección y ajuste que dominó los primeros años de la administración.

“Milei tiene un problema, no tiene rival”

La ausencia de una oposición ordenada apareció como otro elemento central. “Milei tiene un problema, no tiene rival”, afirmó Corbalán al describir un escenario en el que el peronismo continúa atravesado por distintas disputas y el centro político todavía no logró construir una figura competitiva.

Según su análisis, esa falta de adversarios políticos empuja al Presidente a buscar otros antagonistas. “Milei necesita rivales, y yo creo que lo hace de mala manera, lastima a las instituciones”, señaló.

Para Corbalán, los periodistas terminan ocupando repetidamente ese lugar dentro del discurso presidencial. Y aclaró que, desde su perspectiva, el problema no debería analizarse en términos personales: “No a los periodistas, sino que agrede la libertad de expresión”.

Por qué este tipo de liderazgos personalistas "requieren de un antagonista”

Cecilia Degl Innocenti coincidió en que la confrontación forma parte de la lógica de determinados liderazgos. “Este tipo de liderazgos personalistas requieren de un antagonista”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la construcción constante de enemigos puede cumplir una función política al ordenar al propio electorado. Sin embargo, cuando los adversarios pasan de ser dirigentes opositores a periodistas, medios u otras instituciones, esa estrategia puede comenzar a generar costos que exceden la disputa partidaria.

Leo Torresi también analizó las referencias permanentes de Milei a gobiernos anteriores y su confrontación con quienes considera representantes de posiciones contrarias. La pregunta es cuánto tiempo puede mantenerse esa dinámica si el Presidente aspira a construir una nueva etapa de gobierno.

El vínculo con el peronismo

Corbalán señaló además una aparente contradicción entre la intensidad de algunos enfrentamientos públicos y las negociaciones que el Gobierno necesita mantener en el Congreso. Según su interpretación, Milei “critica bastante poco a Cristina”, especialmente si se compara ese trato con el que dirige hacia otros adversarios.

El analista vinculó esa situación con las negociaciones parlamentarias, incluyendo las discusiones por nombramientos judiciales, aunque esas afirmaciones fueron planteadas como parte de su lectura política. La paradoja es que el Gobierno necesita construir antagonistas para sostener su identidad, pero al mismo tiempo requiere acuerdos con una oposición fragmentada para avanzar con determinadas decisiones.

Con la mirada puesta en 2027, el interrogante queda planteado en dos niveles. Milei puede llegar fortalecido electoralmente, pero, como resumió Corbalán, “lo que no sé es cómo va a gobernar sin una propuesta más allá del ajuste” y en un escenario en el que, por ahora, “no tiene rival”.