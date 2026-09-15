Carlos Pallotti en RDI: “La inteligencia artificial nos da una oportunidad de oro en Argentina”

El especialista en desarrollo tecnológico en América Latina, Carlos Pallotti, pasó por Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil y analizó el avance de la inteligencia artificial, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, los desafíos de la regulación y las oportunidades que tiene Argentina dentro de la economía del conocimiento.

“La humanidad encuentra siempre sus anticuerpos, por decir así, a este tipo de cosas”, sostuvo Carlos Pallotti. Y agregó: “De la misma manera podemos decir que a una inteligencia artificial le va a anteponer otra inteligencia artificial que se va a oponer a tratar de hacer lo que la otra quiere hacer”.

Para el especialista, uno de los principales problemas es que el desarrollo de esta tecnología se encuentra distribuido entre grandes empresas y potencias mundiales. “Lo mejor que puede pasar es que esto no esté en pocas manos, sino que esté en muchas manos”, afirmó.

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La carrera por dominar la inteligencia artificial

Pallotti consideró que la competencia tecnológica puede adquirir una dimensión geopolítica y explicó que los países y compañías buscarán desarrollar sistemas capaces de imponerse sobre otros. “Yo quiero tener la mejor inteligencia artificial que sea capaz de dominar a la otra inteligencia artificial, que la mía sea más inteligente”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese escenario, destacó la importancia de los datos sobre los cuales se entrenan los sistemas. “Cuando hablamos de inteligencia artificial siempre tenemos que hablar de los datos, sobre qué datos se basan, cuál es la información que procesa esa inteligencia artificial”, explicó.

También se refirió a investigaciones recientes sobre sistemas de inteligencia artificial que podrían intentar evitar su apagado: “El tema más grande acá es que, y hace poco salió un estudio, de inteligencia artificial que mienten para protegerse a sí mismos”.

Regulación de la inteligencia artificial: el papel de los Estados

El especialista cuestionó la idea de que las empresas tecnológicas puedan compartir voluntariamente sus códigos con los gobiernos: “Ustedes imaginan a Sanalman yendo con una carpetita, con los códigos de la inteligencia artificial, a la oficina de patentes de Estados Unidos. Eso no va a ocurrir”.

Sin embargo, sostuvo que la regulación puede cumplir una función importante. “A veces las empresas le piden a los países regulaciones, y uno dice, ¿pero por qué las empresas quieren regularse? Porque de alguna manera regular le da un piso de trabajo para ir para adelante”, detalló.

A su vez, remarcó que la inteligencia artificial está vinculada directamente con el acceso y la administración de los datos. “La inteligencia artificial, que es una gran herramienta para la humanidad, que nos viene a resolver un montón de temas, está muy ligada a la democracia de los datos, definitivamente”, afirmó.

Argentina y una oportunidad en la economía del conocimiento

Al analizar la situación argentina, Pallotti rechazó la visión de que el país carezca de capacidades para competir en tecnología: “Muchas veces en Argentina tenemos esa capacidad de auto flagelarnos, decirnos que todo nos va mal, que las cosas las hacemos mal, que no somos capaces”.

Para el especialista, el desarrollo de la economía del conocimiento constituye una de las principales oportunidades que Argentina logró aprovechar durante las últimas décadas: “Hace 25 años, estos eran 150 millones de dólares por año que exportábamos, exportábamos más de 10 mil, en 25 años”, señaló.

Luego, manifestó que el cambio fundamental fue pasar de consumir tecnología a producirla: “Y esto es fruto de la capacidad de los técnicos argentinos, pudimos encontrar que en lugar de consumir tecnología, teníamos que producirla”.

Pallotti consideró que Argentina tiene una ventaja basada en su talento tecnológico y en las empresas que lograron vender servicios y productos en el exterior. “Hoy somos consumidores, pero más que consumidores, somos generadores”, resaltó.

Por eso, consideró que la inteligencia artificial puede representar una nueva oportunidad para el país: “La inteligencia artificial nos da una oportunidad de oro porque nosotros ya venimos con empresas, ya venimos con gente, con talento, que nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar para tener nuestras inteligencias artificiales”.

Y resumió su visión sobre la posición argentina con una frase: “No digo que estamos en el mejor de los mundos. Quiero decir que no estamos en el peor. Ese sería el mejor punto”.

Datacenters en Argentina: energía, agua y tecnología

También destacó el potencial de combinar infraestructura informática con fuentes de generación energética. “Vos puedas poner un datacenter en un lugar en el medio de la nada, y al lado un reactor nuclear que genera energía casi como una batería gigantesca, digamos, por decirlo así”, expresó.

De todos modos, Pallotti advirtió que instalar megadatacenters no convierte automáticamente a un país en una potencia tecnológica: “Los megadatacenters son una buena cosa, está bueno tenerlos en Argentina, no es la que va a ser la diferencia ni económica, ni es que va a ser una diferencia tecnológica”.