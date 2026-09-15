RDI: cuál es el libro que Javier Milei llevó al Congreso para “formar ideológicamente” a diputados y senadores

El presidente Javier Milei llevó al Congreso una de sus referencias económicas e ideológicas: La Economía en una Lección, el libro del economista Henry Hazlitt que recibió una nueva edición con un prólogo escrito por el actual presidente argentino en 2018, cuando todavía era panelista de televisión. En su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, analizó el contenido del libro y las razones políticas detrás de su entrega a diputados y senadores.

Antonio Riccobene explicó que se trata de una obra de Henry Haslitt, “uno de los economistas de la escuela austríaca”. Sobre la nueva edición, señaló: “Bueno, el prólogo de la octava edición es escrito por Javier Milei”.

El periodista precisó que el prólogo fue escrito varios años antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada: “Un prólogo que escribió en 2018, cuando en ese momento era panelista de televisión”. Y agregó: “Pero había algunas cositas que escribía él, quien iba a ser el presidente de la nación, de quien nos podíamos adelantar de qué iba a tratarse”.

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El particular prólogo de Javier Milei

Uno de los pasajes que Riccobene destacó es la reacción que Milei relató al descubrir el libro durante un viaje a Nueva York. “En este prólogo, Milei lo que cuenta es que él al leer esto tuvo un sentido como una orgía de sangre”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según la reconstrucción de Riccobene, el entonces panelista quedó impactado por la obra: “Porque fue un libro que encontró en una librería en Nueva York, y automáticamente interrumpió todo su paseo para ir al globo”.

¿Por qué Milei regaló el libro a los legisladores?

La entrega de ejemplares a diputados y senadores fue interpretada como una señal política. En este sentido, Riccobene explicó: “Es el libro del que Javier Milei le acercó a los diputados y senadores, y a quienes le dio una masterclass”.

Sobre el motivo de la iniciativa, el periodista sostuvo: “Porque él considera que necesitaba hacer espacio en la casa. Sí, lo que quiere mostrar Milei es que está cerca de lo que pasa en el Congreso, básicamente”.

Y resumió el objetivo político de la decisión: “Esa es la decisión política. Uno después habló con diputados, con senadores. ¿Tiene algún lineamiento del presupuesto, de los proyectos?”.