Fotoperiodismo: la muestra de ARGRA recorre los hechos que marcaron a la Argentina

En +Perfil, Paula Bistagnino presentó la muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), una exposición que reúne 145 imágenes para retratar algunos de los acontecimientos políticos, sociales, deportivos y ambientales más relevantes del último año. Durante la entrevista, destacó el valor del fotoperiodismo como herramienta para documentar la historia reciente.

La muestra anual de ARGRA volvió a reunir algunas de las imágenes más impactantes del último año, con una selección de 145 fotografías que retratan acontecimientos políticos, sociales, deportivos y ambientales de todo el país.

Una muestra que retrata la Argentina de 2025

Durante su presentación, Bistagnino destacó la importancia del trabajo de los fotógrafos de prensa y afirmó que "un reportero gráfico es un periodista con una cámara para registrar imágenes, pero que tiene una mirada".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, cuestionó la idea de reemplazar el trabajo profesional por registros improvisados y remarcó: "Eso no es hacer periodismo, eso no es ser un reportero gráfico".

Para la periodista, el valor del fotoperiodismo radica en la capacidad de construir relatos que van más allá del instante. "Los reporteros gráficos tienen una mirada y no solo tienen una mirada, sino que están ahí dispuestos a narrar el detrás, el antes y el después de las noticias", sostuvo.

Como ejemplo, recordó las fotografías tomadas durante la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. "Estas dos fotografías son justo antes de que él reciba el impacto y justo después", explicó al presentar las imágenes de Leandro Teixeira y Juan Foglia.

Una muestra que retrata la Argentina de 2025

Bistagnino señaló que la exposición permite recorrer los principales acontecimientos del año mediante imágenes de fuerte valor documental. "Podemos recorrer todo 2025, creo yo, a través de fotos", expresó al presentar una serie dedicada a las protestas sociales.

Asimismo, destacó que la muestra no se limita a un único tema, sino que refleja la diversidad del país. "Van a ver muchísimas fotos de muchísimas historias de todo el país. Es una muestra muy federal", afirmó.

Entre las obras seleccionadas mencionó fotografías de la inundación de Bahía Blanca, los incendios en la Patagonia, retratos de trabajadores, imágenes deportivas y escenas de la vida política nacional.

También invitó al público a recorrer la exposición, que abrió sus puertas en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. "La muestra comienza hoy a las cinco de la tarde", recordó, y precisó que permanecerá abierta durante quince días.

Para la periodista, el recorrido constituye una oportunidad para valorar el trabajo de quienes registran la historia cotidiana desde detrás de una cámara y dejan un testimonio visual de los acontecimientos que marcaron al país.