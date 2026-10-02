Desguace en Discapacidad: en RDI se analizaron todas las políticas que implementó el Gobierno en los últimos 2 años

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó la política del gobierno de Javier Milei sobre discapacidad y repasó los proyectos tratados durante los últimos dos años. Bravo repasó el recorrido legislativo y señaló: “Como bien habíamos dicho lo que fue los desguaces en discapacidad que el Gobierno trajo, tenemos una placa que demuestra lo que fue la política de Javier Milei en cuanto a los proyectos de ley que se trataron durante estos últimos dos años”.

Según su explicación, uno de los primeros puntos fue la sanción de una emergencia en discapacidad que posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo. “Tenemos el Gobierno, lo primero que es la sanción a través de la oposición de una emergencia en discapacidad que el presidente Javier Milei vetó”, planteó.

Bravo sostuvo que, posteriormente, el oficialismo intentó avanzar sobre esa normativa a través del Presupuesto: “Bueno, después, no contento con eso y sin aplicar esa ley, el Gobierno buscó derogar esa ley en el presupuesto 26, el que está vigente este año”.

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Qué propone el proyecto sobre las pensiones por discapacidad

Bravo explicó que la iniciativa impulsada desde la Cámara de Diputados plantea mantener el esquema actual de pensiones, aunque introduce cambios en su actualización y compatibilidad con el empleo. “Lo que el Gobierno propone a través del proyecto de ley que encabeza Martín Menem es sostener el sistema actual de pensiones, pero no aclara la indexación por índice de inflación”, resaltó.

En ese sentido, señaló que la discusión sobre la actualización de los montos constituye uno de los puntos centrales del proyecto: “Esto es decir, el aumento es más de palabra que en sí, mensualmente, como establecen los valores del índice de inflación”.

Otro aspecto destacado por Bravo es la posibilidad de compatibilizar la pensión con determinados ingresos laborales. “La compatibilidad es con un empleo de hasta dos salarios mínimos”, detalló en +Perfil.

Para explicar el alcance de esa modificación, utilizó un ejemplo concreto: “Lo que implica que una persona con discapacidad, esa que nombramos de 300 mil pesos, sería compatible con una persona que gana 790 mil pesos”.

Y agregó: “Es decir, después de los 800 mil pesos, esa pensión la persona deja de cobrar”.

El debate por el fin de la emergencia en discapacidad

El último punto señalado por Bravo es la eliminación de la declaración de emergencia, que forma parte de la discusión sobre el nuevo esquema. “Y, por último, tenemos la eliminación de la declaración de emergencia, que es lo que frenaría los reclamos de tantas familias como personas con discapacidad ante el incumplimiento del Gobierno en el pago de las pensiones y la actualización en el programa Incluir Salud”, expresó.