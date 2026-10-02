Inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales: en RDI se detectaron errores y cuestionaron el sistema de control

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el analista de datos, Andrés Snitcofsky, examinó cerca de 2.000 declaraciones juradas de funcionarios y encontró inconsistencias en datos sobre propiedades, superficies, fechas e importes.

“Yo analicé de forma informática, se imaginarán, casi 2.000 declaraciones juradas”, explicó Snitcofsky. Y planteó una comparación con las exigencias que enfrentan los ciudadanos comunes: “Nosotros con las personas comunes, cuando vas ahí a la AFIP a poner una declaración de algo, que lo chequeas mil veces, te fijás, haces la cuenta, estamos todo el tiempo con miedo”.

Errores en las declaraciones juradas

Uno de los principales cuestionamientos de Snitcofsky apunta a la posibilidad de ingresar datos contradictorios sin que el sistema los detecte. “¿Cuál es la explicación de que alguien de pronto se confunda y su casa, que tiene 197 metros, ponga 22?”, planteó.

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Y agregó: “Y después diga, no, me confundí, 127. Ah, no, no, perdón, eran 198. Entonces, vos decís, bueno, amigos, hazlo bien y nosotros vamos a hacer el análisis bien”.

Para el analista, el propio sistema podría incorporar mecanismos que reduzcan este tipo de inconsistencias. “Los sistemas, o sea, cuando vos haces una declaración jurada, vos podrías tener un sistema en el cual no te deje cometer errores”, resaltó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Propiedades sin ubicación, fechas ni valores

Entre los resultados de su análisis, Snitcofsky encontró miles de registros con información incompleta: “Hay 11.337 propiedades que no dicen en qué lugar. Es como, tengo un departamento en algún lugar del mundo, del planeta”.

También detectó declaraciones sin fechas de ingreso al patrimonio: “Después, muchos sin fecha de ingreso, lo cual ya no tiene sentido declaración jurada, porque justamente la idea es poder ver cuándo ingresan al patrimonio, para ver si se enriquecieron o no en la función pública”.

Propiedades que cambian de superficie

Otro de los aspectos que llamó la atención de Snitcofsky fueron las diferencias entre declaraciones correspondientes a una misma propiedad. “Hay 134 propiedades que son re-declaradas más de una vez con diferentes datos. Entonces van cambiando y dicen, no, ahora tiene más, ahora tiene menos”, expresó.

El caso más llamativo fue el de una propiedad cuya superficie habría pasado de cientos de metros cuadrados a millones: “Hay una casa que pasa de 227 metros cuadrados a 3 millones de metros cuadrados”.