Día de Acción Global por el Aborto Legal: en RDI se repasó el acceso al aborto en Argentina y la historia de la lucha

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, la periodista, Paula Bistagnino, se refirió en Ronda de Investigación (RDI) a la situación del acceso al aborto en Argentina y repasó las cifras del informe anual de Proyecto Mirar.

“Hace 30 años se instaló esta fecha para América Latina y sirve para hablar, para manifestarse en pos del aborto legal, seguro y gratuito, que es un derecho que todavía no existe en todos los países de América Latina, que nosotros acá en Argentina tenemos desde diciembre de 2020”, explicó Paula Bistagnino.

Sobre el escenario actual, Bistagnino señaló: “Yo titulo esto de esta manera, el derecho al aborto en la Argentina es un derecho que se reclama, que se ejecuta, y que más allá de los límites que se le puedan poner del financiamiento, está funcionando”.

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Según los datos que presentó, “en 2025 se hicieron 87.603 abortos en el sector público en la Argentina, en 20 provincias, en total que son los números que tenemos, cantidad que se mantuvo estable respecto de la medición anterior”.

La periodista también destacó el rol de las provincias frente a los cambios en el financiamiento nacional: “13 provincias sostuvieron el acceso al aborto con presupuesto propio frente a la decisión del Estado Nacional de discontinuar, por ejemplo, la compra de misoprostol”.

Misoprostol y acceso al aborto

Bistagnino explicó cómo se realiza actualmente una parte importante de las interrupciones del embarazo. “A través del misoprostol, a través de una práctica que es simplemente con el consumo de pastillas, por supuesto, en un procedimiento atendido por médicos profesionales, en lugares públicos y controlado”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

También puso el foco en las semanas de gestación: “11 jurisdicciones reportaron un 90% de abortos realizados dentro de las 12 semanas de gestación. Esto es muy importante también”.

Y agregó: “Una de las mentiras que intentan imponer tiene que ver con esta idea del aborto en cualquier momento, son muy pocos los abortos que suceden más allá de la semana 14, esto lo indica, el 90% es antes de las 12 semanas de gestación”.