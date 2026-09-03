RDC: Trump impulsa un nuevo vallado alrededor de la Casa Blanca y busca convertirla en una “especie de fortaleza”

La Casa Blanca podría quedar más aislada del espacio público como consecuencia de un ambicioso plan de seguridad impulsado durante la administración de Donald Trump. Según explicó Norman Powell, el proyecto contempla nuevos vallados alrededor de sectores estratégicos del complejo presidencial y responde a una demanda del Servicio Secreto. “No tanto como eso, pero sí convertida en una especie de fortaleza”, señaló el periodista.

Durante décadas, el acceso al entorno de la residencia presidencial fue mucho más abierto. Powell recordó su propia experiencia al visitar Washington y explicó cómo las medidas de seguridad posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron modificando el paisaje alrededor de la sede presidencial. El análisis se realizó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Más controles y vallados alrededor de la Casa Blanca

Powell recordó que, durante una visita a Washington, le llamó la atención “qué cerca que uno podía estar del mismo edificio de la Casa Blanca”. Incluso, explicó, era posible circular en automóvil por la avenida Pensilvania y caminar alrededor del complejo.

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El escenario comenzó a modificarse después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se reforzaron las medidas de seguridad y se restringió el tránsito en las calles cercanas. Ahora, el Servicio Secreto pretende profundizar esas medidas y Trump habría dado luz verde al proyecto.

Entre las obras previstas figura un vallado en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, y otro sobre la avenida Pensilvania. También se proyecta un centro de recepción para visitantes con medidas adicionales de protección.

“Son todas medidas que, si llegan a concretarse, van a hacer que sea un poco más difícil tener la imagen que ahora tenemos”, explicó Powell al describir cómo podría cambiar el paisaje alrededor de la sede presidencial.

El periodista consideró además que el proyecto tiene altas probabilidades de avanzar debido a la decisión del presidente estadounidense de acelerar las obras durante su mandato: “Trump está tan decidido a concretar estas obras antes que termine su mandato, que es muy probable que se lleven a cabo”.

Powell recordó que el mandatario ya avanzó con otras transformaciones dentro del complejo presidencial. “Ya ha hecho el helipuerto en la parte sur, y ahora está construyendo el gran salón de reuniones y de festividades”, indicó.

La transformación arquitectónica que impulsa Trump

El refuerzo de la seguridad no es el único cambio que Powell observa en la Casa Blanca. También destacó el estilo arquitectónico que Trump pretende imprimir a la sede presidencial y a otros monumentos proyectados. “Es el estilo de todo el complejo presidencial, la simpleza, no la grandiosidad que le quiere dar Trump a los edificios y a los monumentos”, sostuvo.

Entre esas iniciativas mencionó el proyecto de un gran arco conmemorativo por los 250 años de Estados Unidos y las nuevas instalaciones destinadas a reuniones y celebraciones. En paralelo, también hizo referencia a la moneda conmemorativa lanzada por el Gobierno: “Es de un dólar, pero con una cobertura de oro”, aclaró Powell.