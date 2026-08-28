RCD: crece la tensión por la crisis migratoria en Ceuta y preparan una marcha contra la llegada de marroquíes

La situación en Ceuta continúa deteriorándose a medida que se multiplican los enfrentamientos entre vecinos e inmigrantes y se agrava la falta de espacio en los centros de acogida. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina describió el aumento de la tensión y las dificultades que atraviesa la ciudad.

“La tensión está en aumento, la paciencia de los ceutíes ya va a un mes de este suceso, está agotada”, describió Molina. Según explicó, la convivencia se volvió cada vez más conflictiva y la falta de plazas en los centros de acogida profundizó el problema.

Enfrentamientos y crisis habitacional en Ceuta

Según explicó, la convivencia se volvió cada vez más conflictiva: “Hay enfrentamientos ya personales cuerpo a cuerpo”. El periodista también relató episodios registrados durante las últimas horas: “Grupos de ceutíes armados con palos corrían a los inmigrantes básicamente a palos, o sea para que se vayan y abandonen los lugares”.

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La crisis habitacional también profundiza el conflicto. “Muchos duermen en las plazas, duermen en los palieres de los edificios, en las veredas”, señaló Molina, quien advirtió que “no alcanzan los centros de acogida y a veces pasan días enteros esperando una plaza”.

La violencia tuvo uno de sus momentos más críticos en una playa que se convirtió en epicentro de las protestas. “Sobre la playa fue muy violento lo de ayer porque directamente muchos estaban ahí en la playa del trampolín, que se ha convertido en la zona cero”, explicó.

Detenciones, tensión política y llegada de pateras

Molina también informó sobre los enfrentamientos registrados y las medidas adoptadas por las autoridades: “Ya van 42 detenidos que van a ser trasladados a la península porque las cárceles de Ceuta tampoco están preparadas para alojar a este tipo de personas”.

A esto se suman expulsiones hacia Marruecos. “Hay 11 que van a ser expulsados directamente a Marruecos también por esta situación”, indicó.

Mientras crece la tensión interna, el Gobierno español busca evitar una escalada. “Las autoridades están pidiendo calma a la gente, están pidiendo que por favor traten de tener un poquito más de paciencia”, sostuvo el periodista.

En paralelo, Molina destacó que la presión migratoria continúa también en otras zonas de España: “En los últimos días en las playas de Andalucía ya arribaron 250 personas en pateras”. Y concluyó: “Las pateras siguen llegando independientemente de lo que pasa en Ceuta”.