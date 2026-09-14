En RDI se analizó cómo la utilización de agroquímicos no solo afecta a las zonas rurales, sino también a las ciudades

El especialista en datos, Andrés Snitcofsky, durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, se refirió a que la problemática de los agroquímicos y las fumigaciones no se limita a las zonas rurales. Un proyecto de organizaciones de la sociedad civil recopiló datos sobre población, concentración de tierras, regulación y presencia de pesticidas para mostrar cómo el modelo agropecuario argentino impacta tanto en los pueblos como en las ciudades.

Snitcofsky presentó el proyecto “Pesticidas introducidos silenciosamente” y dijo que uno de los ejes centrales del trabajo es analizar qué ocurrió con la población rural y con la estructura productiva argentina. “Lo que hicieron en este proyecto es tomar todos los censos rurales que hay en la Argentina”, explicó. A partir de esos datos, señaló que puede observarse “cómo se va achicando la cantidad de dueños de campos”.

El fenómeno tiene una segunda característica: mientras disminuye la cantidad de explotaciones, aumenta la superficie que concentra cada una. “¿Por qué cada vez son menos? Si vemos en el segundo gráfico, porque cada vez tienen más superficie”, sostuvo.

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Según explicó, la población rural viene disminuyendo y el fenómeno es particularmente marcado entre las mujeres. “Fíjense cómo va cayendo drásticamente la población que vive, cuando hablamos de población rural, es que viven en los pueblos”, señaló.

Para Snitcofsky, esta caída tiene consecuencias sociales y familiares. “Y que se achique esa proporción también quiere decir que se achican básicamente las familias”, explicó. “O sea, dejan de vivir familias en los pueblos, terminan viviendo gente que quizás va y viene, o gente que está, jóvenes que laburan en el campo y que quizás después se van a las ciudades”.

Fumigaciones: mapas para medir las zonas de exclusión

El problema, según mostró Snitcofsky, es que las zonas de exclusión pueden quedar fragmentadas y no necesariamente contemplan cómo se desplazan los productos químicos: “Hay algunas zonas que son un poco rurales, o sea las localidades, propiamente los pueblos, y después hay algunas zonas de reserva donde hay algún cuerpo de agua, algún río, todas tienen su zona de exclusión”.

Sin embargo, planteó una dificultad concreta: “Como pueden ver, es muy loco, porque es como que te excluye la zona donde vos vivís, pero después haces 100 metros para ir al campo vecino”.

El proyecto también permitió comparar las diferentes regulaciones municipales. “Toman todas las reglamentaciones, todas las leyes locales a nivel municipio y las mapean en cuanto a los diferentes ejes”, explicó.

De esta manera, el mapa permite observar diferencias en materia de protección de escuelas, agua y poblaciones: “Entonces, te da un panorama de que no es todo igual, no tenemos una ley nacional que regule todo esto junto a la vez, entonces cada municipio medio que va tomando sus decisiones”.

Glifosato en la orina: el dato que sorprendió

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue la realización de análisis de orina y sangre para detectar la presencia de agroquímicos. “Por lo que ya dijimos, pero además, porque se hicieron análisis de orina”, contó Snitcofsky. Sobre la misma línea, mencionó: “Además de análisis de agua y análisis de tierra, se hicieron muchos análisis de orina y de sangre sobre los habitantes, de cómo se metabolizan”.