El sociólogo, Gabriel Puricelli, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó el resultado de las elecciones en Brasil, la estrecha diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula y las posibilidades del presidente de revertir el resultado en la segunda vuelta. También explicó cómo quedó configurado el escenario político y parlamentario.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil dejó a Flávio Bolsonaro por delante de Lula, aunque con una diferencia estrecha. Para Gabriel Puricelli, el resultado no permite descartar una remontada del actual mandatario. “A ver, la elección fue tan cerrada y continúa siendo tan cerrada que no hay que descartar que se pueda dar vuelta porque efectivamente 2 millones de votos en un electorado de 158 millones es realmente una diferencia mínima”, planteó.

El analista, sin embargo, reconoció que los antecedentes históricos juegan en contra del PT: “Es cierto que los precedentes y mis amigos politólogos que siempre se apoyan mucho en los precedentes, te dirían que justamente es imposible porque siempre que Lula ganó segunda vuelta fue porque había ganado en primera y esta es la primera vez que pierde la primera vuelta”.

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El desafío del abstencionismo y el voto de derecha

Según Puricelli, Lula tendrá dos estrategias para intentar ampliar su caudal electoral. “Lula va a hacer dos argumentos, el argumento defensivo que básicamente apunta a asegurarse que vayan a votar los mismos que fueron a votar en primera vuelta por lo menos”, describió.

Pero también buscará captar a quienes creyeron que el resultado estaba definido: “Bueno, ahí va a tratar de pegar algunos votos”.

El sociólogo puso además el foco en los votantes de derecha que podrían no acompañar automáticamente a Bolsonaro: “Debe haber en ese electorado ideológicamente derecha mucha prevención respecto de Bolsonaro, y esto es algo que Lula va a tratar de capitalizar”.

El PT y su histórica fortaleza en el nordeste

Puricelli explicó que el Partido de los Trabajadores modificó su base electoral durante los gobiernos de Lula. “El Partido de los Trabajadores empieza siendo un partido más popular entre sectores sindicalizados, por supuesto, pero también de mayor nivel educativo en el sudeste de Brasil”, indicó.

Luego, las políticas sociales ampliaron su respaldo: “Y en el gobierno se consolida con políticas sociales que le ganan el favor de los sectores del norte y del nordeste del país”.

Sin embargo, los cambios políticos también provocaron una pérdida de apoyo en sectores del sudeste: “Con los casos de corrupción del primer mandato de Lula, se rompe un poco esa relación inicial con los sectores del sudeste”.

La gobernabilidad, otro desafío para Lula

Aunque lograra revertir el resultado presidencial, Lula debería gobernar con un Congreso de fuerte perfil conservador. “Lula ha hecho una carrera de surfear sobre esa ingobernabilidad, no sería una novedad para él”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil. Y agregó: “Desde ya que estaría mucho más cómodo con este Congreso un presidente Bolsonaro que un presidente Lula”.

El analista también remarcó la fragmentación histórica del Parlamento brasileño: “El propio Lula, Dilma Rousseff, han tenido que negociar muchísimas cosas con aliados de centro y centro derecha”.