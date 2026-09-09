"Hoy los docentes tienen 2 o 3 trabajos y los chicos llegan a la escuela cada vez más pobres", denunció Daniel Filmus en QR!

Daniel Filmus, exministro de Educación y exsecretario de Malvinas, habló en el programa QR de Pablo Caruso, sobre el resultado de las pruebas PISA, que fue el peor en 20 años.

“Nosotros tomamos la educación. Veníamos de la crisis del 2000, 2001, 2002, la situación educativa era tan dramática que, por ejemplo, en el 2002, que se tendría que haber tomado la prueba PISA, no se tomó porque el Gobierno ni siquiera tenía plata para inscribirse en la prueba Pisa que significa unos cuantos recursos, y fue iniciativa nuestra reinscribirnos en Pisa porque Argentina había abandonado”, comenzó rememorando Filmus.

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Y luego ironizó: “Vino bien este evento porque es la primera vez que lo vemos al secretario de Educación en los medios. Tuvo que salir a hablar”.

Para luego asegurar: “Lo que podría haber hecho la Argentina es mejorar los salarios docentes: si vos mejoras los salarios docentes lo que tenés es mucho más demanda de estudiantes que tienen mejores condiciones para ser docentes”.

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Filmus afirmó: “En los últimos 3 años cayó cerca del 20% la cantidad de jóvenes que quieren ser docentes porque con estos salarios, con estas condiciones y con esta estigmatización que está haciendo Milei de la educación y de los docentes de ninguna manera un joven va a querer ser docente. Va a ser docente si no tiene más remedio, pero esta es la realidad que está ocurriendo”.

En ese punto, denunció: “Aparte los hemos escuchado a los docentes: hoy están teniendo dos o tres trabajos. Tienen que hacer otra cosa porque no les alcanza con la tarea docente. Y sabemos todos los que somos docentes que cuando vas a tu casa tenés que preparar la clase, corregir, pero al mismo tiempo, los chicos que llegan a la escuela, llegan a la escuela más pobres porque tenés chicos con peores condiciones de vida que las del 2015”.

Filmus reconoció: “Ahora, ¿con esto quiero decir que el único culpable es el gobierno de Milei? De ninguna manera, nosotros tenemos problemas educativos de arrastre de hace mucho tiempo, tenemos incluso nosotros mismos que pensar que hubo algún momento en que se pensó que la incorporación de más chicos a la escuela pasaba por exigir menos, entonces hubo una cultura de que lo importante es que estén en la escuela”.

El exministro señaló: “Argentina duplicó la matrícula secundaria. Argentina multiplicó por tres los egresados de la secundaria. Eso es en el periodo entre la ley de educación y la actualidad. La ley de educación es del 2006. La obligatoriedad de la escuela media tuvo una incorporación masiva de chicos que no estaban acostumbrados a la escuela media. Yo creo que lo que hoy hace falta no es echar culpas: 'Mirá, esto pasa porque tal Gobierno puntualmente', porque los procesos educativos son de mediano y largo plazo”.

Para luego advertir: “Se trata de encontrar los puntos en común: porque la escuela no solo tiene que distribuir certificados sino tiene que distribuir saberes. No alcanza la escolaridad, hace falta que el conocimiento se distribuya de manera igualitaria y de calidad”.

En ese contexto, Filmus recordó su labor: “Lo que nosotros tuvimos, hablando del gobierno de Alberto Fernández, fue la pandemia. Cuando miras las pruebas Pisa en todo el mundo cayó el rendimiento de los chicos de 15 años que transitaron del sistema educativo la pandemia. Ahí hubo impactos diferenciales de acuerdo a cómo vos accedes a las redes y qué capacidad tenés de que en tu casa haya computadora y que tengas, también Wi-Fi. Argentina es un país que tiene poca conectividad”.

Y sumó: “El plan Conectar Igualdad cuando terminó el gobierno de Cristina se eliminó. Ya en la pandemia la Unicef hace una investigación en Argentina que demuestra que la mitad de los chicos tienen computadora en la casa. Ahí los chicos tuvieron serias dificultades”.

El exfuncionario agregó: “Hay dos fenómenos más que para mí son muy importantes: hay un gran ausentismo de los chicos en la escuela secundaria. Yo creo que tiene que ver con que los chicos no consideran que hoy la escuela sea sustantiva, no consideran que el título que da la escuela te de trabajo, y por el otro lado, los chicos están sobreestimulados por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, las redes y creen que ese tipo de información es un camino posible para acceder al conocimiento, y no es así. Entonces hay que dar un debate profundo de por qué la escuela es sustantiva”.

Filmus reconoció: “Acá tenemos problemas históricos. Nos tenemos que juntar todos. Tener una mirada de mediano y largo plazo. La inversión tiene que significar mejora de la calidad educativa”.

Para luego denunciar: “Lo que hay también es una desarticulación del sistema educativo nacional y se desiguala entre las jurisdicciones porque si no mandas el fondo nacional de incentivo docente, las provincias quedan libradas cada una a sus recursos”.

Y aseguró: “El Gobierno de Milei no confía en la educación, sino que confía en el algoritmo. Pero termino diciéndote: no podemos echarle la culpa solo a este Gobierno. Hay que ser maduro y tenemos que ir a abordar entre todos los que pensamos que la educación es fundamental para el futuro, como lo es la ciencia y la tecnología, a discutir políticas de fondo”.

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Consultado sobre la cadena nacional que dio el presidente Milei hablando de Malvinas, Filmus remarcó: “En ese discurso Milei no puede echarle la culpa al kirchnerismo porque lo que hace es tomarse de las leyes que el kirchnerismo implementó. No hay ley para poner porque ya están puestas las leyes en el 2011, en el 2013, y ya estaban los juicios iniciados, lo que hizo este Gobierno fue pararlos, entonces era imposible echarle la culpa al pasado. Tuvieron que tomar las políticas del pasado”.

Y luego afirmó: “Si es verdad lo que dice Milei tiene que derogar el acuerdo que firmó la canciller Mondino con el canciller británico que reflota el acuerdo exactamente igual que dice que los dos países van a colaborar para el crecimiento económico del Atlántico Sur, en particular para la pesquería. Si vos tenés un okupa, como dijeron, en tu casa, ¿vas a colaborar con él para pintarle el baño para que pueda estar mejor o eso legitima la ocupación? ¿Cómo vas a colaborar con ellos para que se puedan llevar la pesca que es de 50 millones de argentinos?”.