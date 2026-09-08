La escuela que buscamos también debería estar buscando a nuestros hijos

Hay algo profundamente injusto en tener que elegir una escuela para un hijo y sentir que, antes de hablar de sus gustos, sus capacidades o las cosas que le entusiasman, hay que explicar su diagnóstico. En muchas familias, la conversación comienza de manera sencilla: buscamos una escuela para nuestro hijo.

Después aparecen otras preguntas: ¿Tiene CUD? ¿Necesita acompañante? ¿Cuántas terapias hace? ¿Qué apoyos requiere? ¿La escuela tiene experiencia con chicos como él?

Y, a partir de allí, muchas veces algo cambia. La entrevista deja de ser una conversación sobre un niño y comienza a convertirse en una evaluación sobre cuánto esfuerzo podría representar para la institución.

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Una vacante que ya no está disponible. Un proceso de admisión que deja de avanzar. Una explicación sobre la falta de recursos. Un supuesto límite de alumnos con discapacidad por curso.

Y así, sin que nadie diga abiertamente “no”, la familia termina entendiendo que su hijo no encaja.

Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos: ¿Qué estamos evaluando realmente cuando evaluamos a un niño con discapacidad para que ingrese a una escuela?

Porque una cosa es analizar qué necesita un alumno para aprender y participar. Otra muy distinta es utilizar esas necesidades como argumento para decidir que no puede formar parte de la comunidad educativa.



No se trata de pedir un lugar especial. Las familias no estamos pidiendo privilegios.

Si un niño necesita determinados apoyos, habrá que analizar cuáles. Si necesita una adaptación pedagógica, habrá que implementarla. Si necesita más tiempo, acompañamiento o determinadas estrategias, habrá que trabajar sobre eso.

La discapacidad no debería cerrar una puerta. Debería obligarnos a pensar qué hace falta para que esa puerta permanezca abierta.

Porque igualdad no significa que todos los alumnos necesiten exactamente lo mismo. Significa que todos tengan una oportunidad real de aprender, participar y pertenecer.



No es solamente una cuestión de buena voluntad. La inclusión educativa no depende de la sensibilidad particular de un colegio. Es un derecho.

La Constitución Nacional protege el derecho a la educación y establece medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades, especialmente respecto de niños y personas con discapacidad.

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece la inclusión educativa como principio del sistema y dispone que la Educación Especial debe asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad bajo ese principio.

Además, la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación establece que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes y a recibir los apoyos necesarios para aprender y participar.

Y si hablamos de la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Educación Provincial 13.688 también reconoce la educación como un derecho social y establece la responsabilidad indelegable del Estado provincial de garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva y de calidad.

Es decir: la inclusión no es una concesión que una escuela decide otorgar. Es una obligación que surge de un conjunto de normas nacionales, provinciales y convencionales.

Hay un dato que debería hacernos reflexionar. Argentina no solamente tiene leyes que reconocen estos derechos. También asumió internacionalmente el compromiso de cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

La Convención reconoce el derecho a la educación inclusiva y establece un mecanismo de seguimiento internacional. Los Estados deben presentar informes periódicos y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas analiza su cumplimiento y formula observaciones y recomendaciones.

Y eso ya ocurrió con Argentina.

En 2023, el Comité expresó su preocupación por las negativas de escuelas públicas y privadas a matricular estudiantes con discapacidad, pese a la existencia de la Resolución 311/16. Pero no se quedó solamente en la crítica.

Naciones Unidas recomendó a la Argentina garantizar efectivamente el acceso de las personas con discapacidad a las escuelas comunes y adoptar medidas, incluso sanciones efectivas para las instituciones públicas y privadas que rechacen la inscripción o reinscripción por motivos de discapacidad.

También reclamó que se garanticen los apoyos y ajustes razonables necesarios.

Esto cambia la dimensión de la discusión. Cuando una familia dice que su hijo fue rechazado por su discapacidad, no estamos frente a un simple problema de admisión escolar.

Estamos hablando de un derecho humano que la Argentina se comprometió internacionalmente a garantizar y cuyo cumplimiento es objeto de seguimiento por Naciones Unidas.



¿Y las escuelas privadas? Que una escuela sea de gestión privada no significa que quede fuera del sistema educativo ni que pueda actuar al margen de las normas que garantizan el derecho a la educación.

Las instituciones privadas tienen su identidad, su proyecto educativo y su organización. Eso debe respetarse.

Pero esa autonomía no puede convertirse en una autorización para excluir a un alumno por su discapacidad.

De hecho, cuando Naciones Unidas examinó a nuestro país, incluyó expresamente a las escuelas privadas al señalar las negativas de inscripción que debían ser abordadas.

La identidad de una escuela puede ser diferente. El derecho del niño no.

Quizás el mayor desafío sea cultural. Cuando escuchamos “CUD”, “TEA”, “discapacidad”, “acompañante” o “apoyos”, corremos el riesgo de mirar primero la dificultad y después al niño.

Y debería ser exactamente al revés. Detrás de un diagnóstico hay una persona. Hay un hijo. Hay una hija. Hay alguien que quiere aprender, jugar, hacer amigos, equivocarse, crecer y sentirse parte.

También hay una familia que muchas veces viene de atravesar un recorrido enorme de médicos, terapias, estudios, diagnósticos, incertidumbres y decisiones difíciles. Esa familia no está pidiendo compasión. Está pidiendo que su hijo tenga una oportunidad.

Por eso creo que tenemos que cambiar la pregunta. No deberíamos preguntar: “¿Qué escuela acepta a un chico con discapacidad?”

Deberíamos preguntar: “¿Qué necesita esta escuela para garantizar que un chico con discapacidad pueda aprender y formar parte?"

La diferencia parece pequeña, pero no lo es.

En la primera pregunta, el niño es el problema. En la segunda, la institución asume el desafío de construir una respuesta.

La inclusión no consiste simplemente en que un niño esté físicamente dentro de una escuela.

Tiene que poder participar. Tiene que poder aprender. Tiene que poder vincularse. Tiene que sentirse parte.

Porque si un niño entra por la puerta pero durante toda su trayectoria se le hace sentir que está allí gracias a una excepción, tampoco estamos hablando de verdadera inclusión.

Nuestros hijos no necesitan que alguien les haga un favor. No necesitan una vacante por lástima. Necesitan que se respete un derecho.

Y quizás el verdadero desafío sea conseguir que una familia pueda decir “mi hijo tiene discapacidad” y que la primera respuesta de la escuela no sea “no sabemos si podemos”.

Que sea: “Cuéntenos quién es. Veamos juntos qué necesita para aprender”.

*Secretario Coadyuvante en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales - Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires