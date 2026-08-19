Inteligencia artificial y medicina: las diferencias entre los sistemas de salud de cuatro países

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en áreas sensibles como la salud, la administración pública y las plataformas digitales. El avance de sistemas automatizados genera nuevas posibilidades, pero también interrogantes sobre la confiabilidad de sus decisiones, el manejo de los datos personales y el vínculo entre las personas y las instituciones.

En un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los corresponsales analizaron cómo la tecnología está modificando la atención médica y otros servicios en distintos países. El debate recorrió las experiencias de Reino Unido, España, Brasil y Estados Unidos, con especial atención a los tiempos de espera, los protocolos y el papel de la inteligencia artificial.

Reino Unido: inteligencia artificial, protocolos y atención médica

La corresponsal de Reino Unido, Marta Nuñez, puso el foco en el avance de la inteligencia artificial dentro del sistema sanitario británico y en los problemas que puede generar cuando los protocolos terminan condicionando la atención de los pacientes.

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Según explicó, el uso de sistemas automatizados puede hacer que una persona tenga que insistir varias veces para conseguir una consulta con un médico. Una vez que logra ser atendida, además, puede encontrarse con tratamientos definidos de antemano por los protocolos del NHS.

Nuñez también cuestionó que determinadas decisiones médicas puedan quedar subordinadas a esos procedimientos. En ese sentido, planteó que existe una tensión entre la aplicación de protocolos y la necesidad de evaluar cada caso de manera individual.

La corresponsal también abordó otro problema vinculado con la tecnología: las suscripciones automáticas que pueden aparecer después de realizar compras por internet. El gobierno británico busca intervenir sobre estas prácticas como parte de su objetivo de reducir el costo de vida.

España: médicos de familia y diferencias entre el sistema público y privado

Desde España, Marcelo Molina explicó que el acceso a la atención médica depende en buena medida de la comunidad y del lugar donde viva cada persona. En su caso, señaló que suele conseguir turnos con su médica de familia con una demora de dos o tres días.

El médico de familia cumple un papel central dentro del sistema español, ya que funciona como paso previo para acceder a un hospital. Las urgencias tienen un tratamiento diferente, mientras que los casos que no son considerados graves pueden enfrentar tiempos de espera mayores.

Molina también marcó que la limitación del tiempo de consulta no es exclusiva del sistema público. Según su experiencia, en el sector privado las consultas también pueden ser muy breves debido a la cantidad de pacientes que deben atender los profesionales.

En ese esquema, señaló una diferencia entre ambos sistemas: para problemas cotidianos puede resultar más rápido recurrir al sector privado, mientras que los casos de mayor complejidad suelen concentrarse en el sistema público.

Brasil: el Sistema Único de Salud de Lula

En Brasil, Eleonora Gosman explicó que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa el Sistema Único de Salud (SUS), un modelo público que busca garantizar el acceso sanitario a la población.

La corresponsal señaló que Lula ya había impulsado este sistema durante sus primeros gobiernos y que actualmente volvió a reforzarlo. Dentro de esa estrategia, destacó la inauguración de hospitales y el peso que tiene la investigación médica.

Gosman también comparó la situación brasileña con la experiencia histórica de la Argentina. Recordó el nivel de algunos hospitales públicos argentinos y mencionó al Instituto Roffo como ejemplo de una institución que tuvo un desarrollo destacado en el área oncológica.

Estados Unidos: turnos rápidos y foco en la investigación

Desde Estados Unidos, Norman Powell planteó una situación diferente respecto del acceso a los especialistas. Según explicó, generalmente es posible conseguir un turno médico en dos o tres días, aunque el tiempo depende de la especialidad.

Durante el intercambio también apareció el Instituto Nacional de Salud (NIH) y la reducción de sus fondos respecto de otros períodos. Powell aclaró que esto no afecta directamente la atención médica, ya que el organismo se concentra principalmente en la investigación de casos de salud poco frecuentes que todavía no fueron resueltos.