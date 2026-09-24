RDEco: El mapa de los cambios impositivos de Milei y los reclamos que siguen pendientes para las pymes

En medio de la discusión sobre una nueva reforma tributaria, las economistas Antonella Semadeni y Elisabet Piasentini repasaron los cambios implementados durante la gestión de Javier Milei y los puntos que consideran todavía pendientes. El análisis incluyó retenciones, regímenes de incentivo a las inversiones, impuestos provinciales y municipales y las modificaciones introducidas por la Ley de Inocencia Fiscal.

“Es un gobierno que dice que las retenciones están mal y que quieren bajarlas”, sostuvo Semadeni en +Perfil. El Ejecutivo redujo distintos derechos de exportación durante la gestión y en 2026 avanzó además con un esquema de eliminación progresiva para productos industriales, mientras mantiene como objetivo declarado continuar bajando las alícuotas agropecuarias.

La diferencia entre grandes proyectos y pymes

“Como no pueden bajar u obligar, invitan con estos regímenes a las provincias”, explicó Semadeni al analizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El esquema nacional concede beneficios tributarios y aduaneros a grandes proyectos, mientras que determinados beneficios vinculados con tributos locales, como Ingresos Brutos, dependen de la adhesión y las condiciones establecidas por cada jurisdicción.

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La discusión apareció cuando Fernando Meaños planteó la situación de una pyme proveedora de Vaca Muerta frente a una gran compañía adherida al régimen. “Como no pueden bajar u obligar”, remarcó Semadeni sobre las limitaciones del Gobierno nacional para intervenir directamente sobre impuestos provinciales.

El RIMI y las inversiones más pequeñas

Semadeni también destacó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado en 2026 para complementar al RIGI y alcanzar a micro, pequeñas y medianas empresas. “Para una pyme, 150.000 dólares puede ser un montón”, planteó sobre el piso previsto para las microempresas, mientras los mínimos aumentan según el tamaño de la compañía.

El régimen contempla, sin embargo, excepciones para determinadas inversiones. “Hay inversiones que no tienen mínimo”, destacó Semadeni al mencionar sistemas de riego y genética; la reglamentación incluye entre esos casos equipos de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y determinados animales reproductores de genética superior.

Inocencia Fiscal y el cambio de enfoque

“La ley de Inocencia Fiscal que salió el 2 de enero realmente fue un cambio de paradigma”, sostuvo Elisabet Piasentini. La Ley 27.799 modificó aspectos del Régimen Penal Tributario y de los plazos de prescripción, además de crear un esquema simplificado para Ganancias; posteriormente fue reglamentada en febrero.

Entre los cambios más relevantes, “se elevaron muchísimo los montos a partir de los cuales una cuestión tributaria pasa al ámbito penal”, explicó Piasentini. La normativa elevó, entre otros parámetros, el umbral de evasión simple a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones.

El peso de los tributos municipales

“De los 150 impuestos hay 84 que son tasas municipales”, señaló Piasentini al poner el foco sobre la estructura tributaria subnacional. El relevamiento 2026 del IARAF identificó 150 tipos diferentes de tributos entre Nación, provincias y municipios, aunque su peso efectivo en la recaudación es muy desigual.

“Había tanto para hacer evidentemente que sentimos que todavía falta mucho”, resumió la especialista. Entre los cambios ya realizados mencionó la eliminación del impuesto PAIS, cuya vigencia terminó en diciembre de 2024, y la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), mientras el debate actual se concentra en cuánto más puede reducirse la carga tributaria sin comprometer el equilibrio fiscal.