RDEco: Minería y energía, los motores que podrían cambiar el mapa exportador argentino

La minería y la energía aparecen como dos de los sectores con mayor potencial para ampliar las exportaciones argentinas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, ambas actividades registraron ingresos netos por comercio exterior de bienes por US$5.568 millones, según datos citados de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la especialista en Comercio Exterior Yanina Lojo señaló que la minería exportó más de US$4.600 millones durante el primer semestre. “Se proyecta que va a terminar en torno a los 10.000 millones de dólares”, afirmó sobre el cierre esperado para 2026.

El cobre, una de las grandes apuestas

Las perspectivas de largo plazo son todavía mayores y apuntan a US$30.000 millones de exportaciones mineras hacia 2035. Dentro de ese crecimiento, el cobre ocupa un lugar central, con proyecciones de producción que podrían superar 1,5 millones de toneladas anuales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El especialista en minerales críticos Eduardo Gigante advirtió, sin embargo, que transformar recursos en producción requiere tiempo. “Los proyectos mineros tienen una dinámica de tiempo bastante prolongada”, explicó.

Como ejemplo mencionó el proyecto EXAR, que comenzó a producir en diciembre de 2022 después de que su primer pozo exploratorio fuera realizado en enero de 2008. El caso muestra que entre la etapa inicial y la producción pueden transcurrir cerca de 15 años.

La comparación con Chile

Gigante comparó el potencial argentino con el desarrollo alcanzado por el país vecino. “Chile exporta 4,5 millones de toneladas hoy en día solamente de cobre”, señaló.

Para el especialista, una diferencia importante está en la continuidad de las políticas públicas y en la estructura federal argentina. “Yo creo que el Gobierno nacional, en lo que falla es obviamente en coordinar esas estrategias”, sostuvo al reclamar mayor articulación con las provincias, propietarias de los recursos.

La transición energética empuja la demanda

El crecimiento esperado también responde a la transformación energética global, que incrementa la necesidad de minerales críticos. “Los automóviles eléctricos llevan hasta 10 veces más cobre que un automóvil convencional”, destacó Gigante.

La expansión de los vehículos eléctricos, las redes de energía y nuevas tecnologías convierte al cobre en un insumo estratégico. Ese escenario representa una oportunidad para provincias argentinas con grandes proyectos todavía en etapa de desarrollo.

Energía y minería como nuevas fuentes de dólares

Lojo proyectó, además, que las exportaciones energéticas podrían alcanzar los US$50.000 millones hacia 2030. De concretarse, minería y energía complementarían el tradicional aporte de divisas generado por la agroindustria.

Sin embargo, la especialista advirtió que las inversiones requieren previsibilidad durante períodos prolongados. “El comercio exterior fue política de gobierno y no política de Estado”, afirmó.

Para Lojo, el desafío consiste en sostener reglas independientemente de los cambios políticos. “Lo que necesitamos en Argentina es que se definan determinados ejes que sean política de Estado”, concluyó.