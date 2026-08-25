RDC: las amenazas contra Barron Trump que encendieron las alertas del Servicio Secreto

El Servicio Secreto de Estados Unidos monitoreó amenazas difundidas desde Irán contra Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump, en un contexto de creciente tensión tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El periodista Norman Powell explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que las advertencias alcanzaron también al mandatario y al resto de su familia.

Las amenazas contra el hijo del presidente estadounidense se suman a otras advertencias que, según explicó Powell, se vienen registrando desde hace tiempo contra integrantes de la familia presidencial. En diálogo con +Perfil, el periodista también detalló el cambio de avión de Trump y las alertas de inteligencia que motivaron esa decisión.

Las amenazas contra Barron Trump y su familia

Powell señaló que el Servicio Secreto detectó advertencias difundidas desde Irán contra Barron Trump, de 20 años. “El Servicio Secreto ha informado que efectivamente ha recibido o ha podido monitorear amenazas que se han difundido a través de medios de Irán contra el hijo menor de Trump, de 20 años de edad, Barron”, señaló Powell.

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El periodista agregó que las amenazas contra el presidente estadounidense se vienen produciendo desde hace tiempo. “Ha habido amenazas al mismo Trump y al resto de su familia desde hace bastante”, afirmó.

Según Powell, algunas versiones incluso señalan que se estarían ofreciendo grandes sumas de dinero para concretar ataques contra integrantes de la familia presidencial.

El cambio de avión de Trump y las alertas de inteligencia

En este contexto, Powell explicó el cambio de avión realizado por Trump, una maniobra que generó interrogantes debido a las imágenes difundidas del operativo. “Había indicaciones, parece ser bastante fuertes, de los servicios de inteligencia israelíes, de que era inminente algún tipo de ataque”, sostuvo.

El periodista aclaró que los servicios de inteligencia estadounidenses no coincidían completamente con esa evaluación. “Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no estaban tan seguros de eso y todavía discrepan con ese informe, pero no quisieron arriesgarse”, explicó.

Por ese motivo, según Powell, se tomó la decisión de modificar el traslado presidencial: “Por eso lo cambiaron de avión a Trump”.

La discusión sobre la seguridad presidencial también llevó al periodista a recordar experiencias anteriores con mandatarios estadounidenses y los estrictos protocolos utilizados durante sus desplazamientos.

La seguridad presidencial y sus estrictos protocolos

Powell relató una anécdota de un viaje junto a Bill Clinton que permitió mostrar hasta qué punto funcionan los dispositivos de seguridad alrededor de un presidente estadounidense. “La seguridad es estricta, pero también tiene un límite, siempre lo pensé”, afirmó.

El periodista contó que, durante una gira de Clinton, se subió por error a un vehículo perteneciente al Servicio Secreto sin advertirlo inicialmente. “Como nadie me dijo nada, supe, bueno, imaginé que iba al aeropuerto”, recordó.

Finalmente, Powell remarcó que la seguridad presidencial debe contemplar cualquier eventualidad. “En cualquier descuido puede pasar cualquier cosa”, advirtió, antes de destacar que el objetivo central de estos protocolos es proteger al mandatario.

“La seguridad se encarga de mostrarte que justamente están cumpliendo su trabajo de cuidar, en este caso, al presidente”, concluyó.