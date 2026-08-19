Privatización de la recolección en CABA: cooperativas advierten por la pérdida de hasta 7.000 empleos

La marcha de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores volvió a poner en el centro de la escena la discusión por el futuro de la recolección de residuos secos en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Sol Clemente advirtió: “si pasa a manos privadas se van a perder entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo”.

Actualmente, el reciclado urbano porteño está organizado a través de 12 cooperativas. Los recuperadores cuentan con un ingreso compuesto por una suma fija aportada por el Gobierno de la Ciudad y otra variable, vinculada con los materiales que recolectan y comercializan. En 2025, la parte fija era de $390.000, incluidos los viáticos. La situación económica del sector también refleja el deterioro del precio de los materiales reciclables: “El precio del cartón estaba antes de 300 pesos el kilo, bajó a 100”, señaló Clemente. Como ejemplo, contó que una recuperadora obtuvo el año pasado apenas $31.000 por 450 kilos de cartón recuperado.

El reclamo de los recuperadores urbanos

El conflicto tiene además un componente histórico y legal. La actividad comenzó a expandirse durante la crisis de 2001 y posteriormente fue reconocida y regulada mediante distintas normas. La Ley 992, de 2002, reconoció a los cartoneros como recuperadores urbanos, mientras que la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero, estableció en 2006 un esquema de gestión integral de residuos con metas de reducción y prioridad para el reciclado.

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Desde las cooperativas sostienen que la privatización podría poner en tensión ese marco regulatorio. “Es un trabajo que arranca básicamente de cero, que ellos mismos inician en 2001 y después se va regulando”, explicó la periodista.

El reclamo también apunta a las condiciones desiguales frente a las empresas privadas. “Ellos no pueden competir con una empresa privada porque les van a pedir maquinaria, maquinaria que ellos no tienen porque todo lo hacen muy a mano”, afirmó Clemente.

Qué argumenta el Gobierno porteño

Según la explicación oficial, el cambio busca modernizar el sistema mediante tecnología y mejorar la eficiencia de la recolección. “El Gobierno de la Ciudad dice que este cambio tiene que ver con una actualización tecnológica y que buscan mejorar la eficiencia en la recolección”, detalló Clemente.

Las cooperativas cuestionan ese argumento y sostienen que cuentan con dos décadas de experiencia en la actividad, aunque con recursos limitados. Clemente mencionó además que “en 2024 se quemó una de las plantas donde ellos trabajaban y nunca se arregló”, una situación que, según el planteo del sector, profundiza la desventaja frente a eventuales empresas privadas.

Para el Gobierno porteño, la incorporación de compañías privadas permitiría sumar tecnología y hacer más eficiente la recolección de residuos secos. Para los recuperadores urbanos, en cambio, está en juego la continuidad de miles de puestos de trabajo y de un modelo de reciclado que lleva más de 20 años de desarrollo.