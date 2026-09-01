RDEco: qué políticas económicas podrían sobrevivir a un eventual cambio de gobierno

La cercanía política entre Javier Milei y Donald Trump genera interrogantes sobre el impacto que podría tener en las relaciones internacionales de Argentina, aunque Federico Vaccarezza sostuvo que hasta ahora los vínculos comerciales continúan funcionando. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, destacó especialmente el peso que tiene Brasil para la economía argentina.

“Para nosotros Brasil es prácticamente vida o muerte justamente de nuestro comercio. En cambio nosotros para Brasil somos el quinto socio comercial”, explicó Vaccarezza. La diferencia, sostuvo, obliga a Argentina a administrar con cautela cualquier tensión política porque el impacto económico potencial no sería equivalente para ambos países.

Las políticas de Estado más importantes se pactaron y no se mueven

Yanina Lojo, especialista en comercio exterior, comparó el caso argentino con otros países de la región en los que determinados pilares económicos sobreviven a los cambios políticos. “Las políticas de Estado más importantes se pactaron y no se mueven”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ezequiel Vega mencionó como ejemplo a Brasil y señaló que incluso durante una elección polarizada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro el riesgo país se mantuvo relativamente estable. Para los analistas, esa previsibilidad aparece cuando el mercado entiende que ciertos fundamentos no serán modificados completamente después de una elección.

Lojo consideró que Argentina debería construir acuerdos semejantes. La clave sería conseguir que determinadas decisiones estructurales no dependan exclusivamente del presidente de turno, reduciendo así la incertidumbre que acompaña habitualmente a cada proceso electoral.

Vaccarezza: “Tiene que ver con la estabilización macroeconómica”

El debate se trasladó entonces hacia cuáles de las políticas impulsadas por Milei podrían mantenerse después de 2027. Vaccarezza diferenció algunos aspectos del programa económico de la denominada batalla cultural del oficialismo.

“A mí me da la impresión de que hay determinados clivajes que se llevaron adelante, que no tienen que ver con una batalla cultural, sino que tienen que ver con la estabilización macroeconómica”, afirmó. Para el analista, la estabilidad monetaria, cambiaria y de precios empieza a convertirse en una demanda que excede al propio Gobierno.

Sin embargo, remarcó que todavía existen cuentas pendientes. El crecimiento del mercado interno y una mayor diversificación de las exportaciones aparecen como desafíos necesarios para que la estabilización pueda traducirse también en mayor actividad económica.

Kicillof y el interrogante sobre un eventual cambio político

La conversación también abordó qué podría ocurrir si Axel Kicillof llegara a competir por la Presidencia. Vega destacó que la Provincia de Buenos Aires mantiene el cumplimiento de sus obligaciones financieras pese a sus dificultades fiscales, un dato que el mercado podría considerar al evaluar un eventual gobierno nacional.

Santiago Llull sostuvo que el futuro electoral puede depender tanto de la oposición como de las equivocaciones del propio oficialismo. “Los errores no forzados del presidente le dicen al mercado: lo vas a perder vos. No te lo va a ganar alguien, lo vas a terminar perdiendo vos”, afirmó.

La capacidad de adaptación camaleónica del peronismo

Vaccarezza cerró el análisis poniendo el foco en una característica histórica del peronismo. “No hay que subestimar, me parece, en la política argentina, la capacidad de adaptación camaleónica del peronismo”, sostuvo.

El economista recordó que el movimiento atravesó etapas muy diferentes bajo los liderazgos de Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Cristina Kirchner. “A mí me parece que hoy la sociedad está pidiendo otra cosa y que todos los candidatos de la política, incluido el peronismo, me parece que van a hacer esa lectura”, concluyó.

La pregunta hacia 2027 será entonces cuánto puede cambiar la política sin modificar nuevamente las reglas económicas. Si inflación, estabilidad y cumplimiento de la deuda se convierten en acuerdos básicos, el mercado podría comenzar a mirar una alternancia política con menos temor que en otros momentos de la historia argentina.