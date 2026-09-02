En RDC analizaron el informe policial que contradice la versión del Gobierno español sobre la crisis de Ceuta

La crisis de Ceuta sumó un nuevo capítulo tras la presentación de un extenso informe de la Policía Nacional ante la Audiencia Nacional, que reconstruye las alertas previas y el operativo migratorio ocurrido en la frontera. El periodista Marcelo Molina analizó el contenido del documento en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El informe, de más de 60 páginas, reúne fotografías, mapas, imágenes y análisis sobre el episodio y registra distintas advertencias emitidas antes de los ingresos migratorios. Según Molina, el documento también plantea que se trató de un proceso planificado y detalla el presunto rol de fuerzas de seguridad marroquíes en la coordinación de los movimientos.

El informe policial y las alertas previas en Ceuta

Según Molina, el documento policial contiene fotografías, mapas, imágenes y análisis sobre lo ocurrido. “Presentó un informe absolutamente detallado, de más de sesenta páginas, con fotos, con imágenes, con análisis, con mapas”, explicó.

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El periodista señaló que el informe registra distintas advertencias anteriores al episodio migratorio: “Hubo muchas alertas, entre ellas una el 27 de julio”, mientras que el 29 de ese mes se habría emitido una advertencia todavía más contundente: “Hay una alerta de riesgo extremo de entradas coordinadas a nado y salto de la valla”.

Para Molina, esa documentación contradice la versión oficial de que el Gobierno no contaba con información previa. “Esto obviamente descoloca el argumento del Gobierno diciendo que no tenía información”, sostuvo.

El informe también describe diferentes oleadas de ingreso. “La primera fue a las once de la mañana, que eran en su mayoría jóvenes, de 15 a 25 años, y venían equipados con trajes de neopreno, con aletas, con flotadores”, relató. Luego, “hubo una segunda tanda, después del mediodía, donde eran familias, mujeres y chicos”, y finalmente “hubo una tercera oleada, a partir de la noche, que otra vez eran perfiles de gente preparada y provista de buenos equipamientos”.

Una operación planificada y el conflicto político

De acuerdo con Molina, la Policía Nacional interpreta que los movimientos no fueron espontáneos. “La conclusión que ellos sacan es que no fue un incidente, que no fue un hecho migratorio, que fue un proceso planificado”, afirmó.

El periodista agregó que el informe atribuye la organización a fuerzas de seguridad marroquíes y describe un supuesto “guiado activo”, mediante el cual agentes habrían indicado a los migrantes por dónde ingresar y cómo desplazarse. También señaló que se identificaron “más de treinta agentes encubiertos”.

Molina sostuvo que el objetivo habría sido “colapsar el control fronterizo” y que existió una infraestructura digital para coordinar los movimientos: “Encontraron que hubo una infraestructura digital que estaba formada por 23 grupos de Facebook”.

Mientras crece la presión política sobre Pedro Sánchez, el Gobierno mantiene una posición de rechazo al contenido del informe. “El ministro del Interior negó todo. Directamente dijo que esto no era así”, explicó Molina.

Sin embargo, el periodista remarcó la contradicción existente dentro del propio Ejecutivo: “La ministra de Defensa había dicho en el Congreso que sí había habido alertas, y el mismo día el resto de los ministros le dijeron que no”.

Sobre el impacto político de la investigación, Molina concluyó: “Hoy te imaginas que toda la oposición está pidiendo renuncias, está pidiendo comparecencias”. Y agregó que, si efectivamente el Gobierno conocía las advertencias y no actuó, “es más que grave”.