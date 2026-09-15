RDC: el CEO de Anthropic no descartó un escenario extremo y Trump volvió a cuestionar las alertas sobre la IA

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial volvió a instalarse en Estados Unidos luego de nuevas advertencias de referentes de la industria, mientras Donald Trump mantiene una postura crítica frente a quienes alertan sobre posibles escenarios extremos. El presidente estadounidense considera que este tipo de advertencias pueden frenar una carrera tecnológica que busca posicionar a Estados Unidos por delante de China.

El corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, abordó el tema en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y señaló que existe una preocupación concreta entre algunos ejecutivos del sector. En ese contexto, destacó las declaraciones de Dario Amodei, CEO de Anthropic, y la intervención de Trump durante una conferencia de Jensen Huang, titular de NVIDIA.

Trump cuestiona las advertencias sobre los riesgos de la IA

Según Powell, Trump considera un engaño las advertencias relacionadas con la falta de seguridad de la inteligencia artificial. La postura del presidente estadounidense contrasta con la preocupación expresada por algunos referentes de las empresas que desarrollan esta tecnología.

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El corresponsal sostuvo que, pese a la posición de Trump, el debate sobre los riesgos continúa dentro de la propia industria. "Hay una preocupación muy seria", afirmó Powell al referirse a las advertencias que circulan entre especialistas y ejecutivos tecnológicos.

El CEO de Anthropic no descartó un escenario extremo

Powell relató que Dario Amodei fue entrevistado nuevamente en una cadena de televisión estadounidense y consultado sobre una advertencia realizada por uno de sus ingenieros. El trabajador había renunciado luego de plantear que existía un 10% de posibilidades de que, en seis meses, la inteligencia artificial provocara la desaparición de la humanidad.

De acuerdo con el relato del corresponsal, Amodei no pudo rechazar de manera absoluta esa posibilidad. Powell calificó la advertencia como "Una cosa así tan dramática", aunque remarcó que el planteo refleja la preocupación existente dentro del sector.

La competencia con China marca la estrategia de Trump

La diferencia de posiciones también está vinculada con la estrategia tecnológica de la administración estadounidense. Powell explicó que Trump sostiene que Estados Unidos debe seguir avanzando a toda marcha para ganarle a China en el desarrollo de inteligencia artificial.

Desde esa perspectiva, las advertencias sobre seguridad son interpretadas por el presidente como obstáculos innecesarios para una competencia tecnológica que considera estratégica. "Trump no lo quiere reconocer", señaló Powell en referencia a la preocupación planteada por referentes de la industria.

Trump llamó al CEO de NVIDIA durante una conferencia

En medio de esta discusión, Powell destacó un episodio ocurrido durante una conferencia en Los Ángeles. Trump llamó por teléfono a Jensen Huang, CEO de NVIDIA, mientras el empresario se encontraba dando una exposición.

Huang, que mantiene una relación con Trump desde el comienzo de su segundo mandato, decidió conectar el teléfono al micrófono de la conferencia para que los asistentes pudieran escuchar al presidente. Trump habló durante aproximadamente cinco minutos sobre los riesgos vinculados con la inteligencia artificial y la robótica.

La respuesta de Jensen Huang sobre los robots

Durante esa intervención, Trump buscó transmitir un mensaje tranquilizador frente a los escenarios más extremos vinculados con el avance de la inteligencia artificial. En ese sentido, sostuvo que los robots no tomarán el control del mundo.

Según Powell, el mensaje fue acompañado por una crítica a las advertencias de los ejecutivos tecnológicos. "Los robots no van a tomar el control del mundo, eso nunca va a suceder", fue la afirmación destacada durante la intervención.