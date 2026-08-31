Crisis migratoria en Ceuta: en RDC explicaron cómo el colapso de los centros derivó en nuevos enfrentamientos

Durante Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el agravamiento de la crisis migratoria en Ceuta, donde la llegada y permanencia de personas migrantes continúa generando presión sobre los centros de alojamiento. El escenario incluye instalaciones desbordadas, largas esperas para acceder a servicios básicos y nuevos episodios de tensión que requirieron la intervención de la Policía.

La situación también estuvo marcada por enfrentamientos entre inmigrantes, expulsiones y denuncias vinculadas con organizaciones que trabajan con población vulnerable. A esto se sumó la polémica por las vacaciones del presidente español Pedro Sánchez, cuestionadas por sindicatos policiales y militares en un contexto en el que, según explicó Molina, también se habían suspendido las vacaciones de integrantes de esos sectores.

Los centros de alojamiento se encuentran colapsados

El periodista señaló que el problema se concentra especialmente en los centros de alojamiento, donde cientos de personas esperan durante largos períodos para conseguir un lugar donde dormir o higienizarse. “Sigue habiendo un montón de gente” y eso pasa en esos centros que nosotros comentamos, que la gente espera, “espera horas, días, semanas”, a ver si se genera algún lugar en esos campamentos donde hay al menos una ducha, al menos una cama”, relató.

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Según Molina, la situación derivó en nuevos episodios de violencia entre los propios inmigrantes: “Y claro, la gente se amontona, se apretuja, y bueno, empezó a haber incidentes entre los mismos inmigrantes”, y ahí la policía para calmar los ánimos “disparó tiros al aire para más o menos ordenar la cosa”.

El periodista también mencionó enfrentamientos ocurridos durante el fin de semana y una denuncia contra una ONG de origen serbio. Según su relato, “el fin de semana también hubo incidentes, hubo tres expulsados más por agredir a guardias civiles, hubo otra vez pedradas, hubo enfrentamientos con la gente”.

La tensión se extiende además a la situación de mujeres y adolescentes migrantes. Molina describió el traslado de cientos de ellas hacia un nuevo centro: “Era muy impresionante ver ese traslado donde una veía chicas chicas, chicas adolescentes de quince años, de veinte”. Y agregó: “Durante varias cuadras se veía como una gran procesión de chicas, efectuándose el traslado de uno de los centros a un nuevo lugar, este, recogido”.

Críticas a Pedro Sánchez por haberse tomado vacaciones

En paralelo, el periodista puso el foco en las declaraciones del presidente español Pedro Sánchez sobre sus vacaciones. “Si estaba bien que él se haya tomado vacaciones, y Pedro Sánchez contestó que era su derecho”, que él necesitaba descansar, que igual había estado conectado, “que había trabajado”, pero básicamente que las vacaciones son derecho, y que por qué los políticos no pueden tener vacaciones”, relató en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Sin embargo, añadió que los sindicatos policiales y militares cuestionaron esa postura porque las vacaciones de sus integrantes habían sido suspendidas. Para Molina, “hoy básicamente, más allá de todas las cosas que puedo haber dicho, creo que lo que más se le critica fue el haber defendido como un derecho que él tiene que tener vacaciones” y que había disfrutado de sus amigos y familia.