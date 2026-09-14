RDI: el presupuesto de las becas deportivas en Argentina perdió poder adquisitivo y cayeron un 72% el número de atletas

La política deportiva del gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de fuerte reducción en la cantidad de atletas becados y una pérdida del poder adquisitivo de los recursos destinados al sector. En este contexto, durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó la evolución de las becas deportivas en Argentina, el presupuesto del ENARD y el rol de la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente a cargo de Daniel Scioli.

Leandro Bravo explicó que las becas aumentaron nominalmente, pero que ese incremento no necesariamente representa una mejora real para los atletas: “En cuanto a las becas, el Gobierno ha aumentado un 8% en el último mes, lo que ha llevado a que los deportistas que quizás han logrado un campeonato mundial, o una medalla de bronce, de plata, o de oro, en algún Juego Panamericano y Olímpico, alcancen una cifra de $1.800.000”.

Hay 580 deportistas becados menos

Uno de los principales datos señalados por Bravo es la reducción del padrón de atletas beneficiados. “Y además, el dato más llamativo en este caso, es que hay una baja de 580 deportistas con respecto a la gestión del 2023”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

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Según el periodista, también existe una presión sobre entrenadores y atletas vinculada con los criterios para acceder a las becas: “Hay una bajada de línea a los entrenadores, no nos olvidemos que la asignación a la beca es un examen”. Y agregó: “Entonces, si la orden es que necesitamos reducir las becas, se supone que entonces la vara de estándares de físico se empieza a elevar”.

El padrón de becados cayó 72% en 15 años

El retroceso adquiere mayor dimensión al comparar las cifras históricas. En este sentido, Bravo sostuvo: “Yo creo que igualmente es alarmante porque en los últimos 15 años, no nos olvidemos que las becas funcionan en complemento entre el ENARD y la Secretaría de Deportes”. Sobre la misma línea, remarcó: “Este es el valor más bajo o el padrón más bajo de deportistas becados”.

El punto máximo mencionado corresponde a 2014: “En 2014 llegó a alcanzar los 2.882 deportistas becados”. La comparación arroja una caída significativa: “Si lo comparamos, hay una baja del 72%”.

Presupuesto deportivo: el 48% menos

El deterioro también alcanza al financiamiento. Bravo afirmó que el presupuesto de 2024 fue “el más bajo de la historia del ENARD”, mientras que 2025 representó el segundo nivel más bajo.