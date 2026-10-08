“Esto es un asesinato”: en RDI explicaron por qué el movimiento de inquilinos calificó así la muerte de Maricarmen

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó el caso de María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid y murió días después.

“Te diría que hace dos semanas que fue el día después del desalojo de Maricarmen, María del Carmen Abascal, que tenía 87 años y que se convirtió en el emblema de la lucha por el acceso a la vivienda en España, en Madrid en particular, pero en toda España”, relató Bistagnino.

Quién era Maricarmen y por qué fue desalojada

Según explicó la periodista, Abascal llevaba 71 años viviendo en el mismo departamento y continuaba pagando el alquiler. Sin embargo, existía una diferencia entre lo que podía afrontar y el valor que tendría que pagar según las condiciones del mercado. “Una mujer de 87 años, como decíamos, que estuvo 71 años viviendo en el mismo departamento de la ciudad, que siguió pagando su alquiler, no es que no lo dejó de pagar, pero cobraba 1400 euros por mes y su alquiler tendría que haber costado 2600”, señaló.

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Bistagnino también describió el contexto histórico de la crisis habitacional española y su relación con la crisis económica de 2008. “Esto lo cuentan en una carta que le escribe a Pedro Sánchez”, explicó, en referencia a una ley histórica que regulaba los alquileres.

Según la periodista, después de la crisis de 2008 numerosos inmuebles terminaron en manos de bancos y posteriormente de grandes fondos de inversión: “Empezaron a ser comprados por grandes fondos de inversión, que es un proceso que está pasando en el mundo”.

El movimiento de inquilinos y la protesta en Madrid

La muerte de Maricarmen se produjo cuando se esperaba que pudiera regresar a su vivienda después de una extensa disputa. “La muerte de Maricarmen llegó el día en el que se suponía que después de una larguísima lucha, ella iba a volver a vivir a su casa”, contó Bistagnino.

La periodista destacó además el papel del sindicato de inquilinos e inquilinas, movimiento del que Abascal formaba parte y que surgió en el contexto de la crisis habitacional. “Este movimiento de inquilinos e inquilinas es hoy, si se quiere, el movimiento más importante en España de cara a discusiones que se está teniendo”, sostuvo en +Perfil.

Tras la muerte de Abascal, el movimiento de inquilinos calificó el caso como un asesinato. Bistagnino explicó que la organización considera que la muerte de la mujer expone un problema estructural. “Esto es un asesinato, es lo que dice ahora el movimiento de inquilinos e inquilinas”, afirmó.

Y agregó: “Sólo unos datos para poner esto en contexto, en España hay fondos de inversión que tienen hasta 20.000 propiedades, eso convive con una cantidad de alrededor de 5 millones de viviendas ociosas”.