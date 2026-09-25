Andrés Asiaín advirtió en RDEco que el crecimiento exportador no alcanza para reactivar el mercado interno

El economista Andrés Asiaín analizó la suba del riesgo país, el contexto internacional favorable para Argentina y las dificultades de la economía interna para aprovechar el crecimiento de los sectores exportadores. El especialista sostuvo que el país atraviesa un escenario externo favorable, impulsado por los precios internacionales y el desarrollo de actividades como Vaca Muerta y la minería.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Asiaín examinó las diferencias entre el desempeño de los sectores exportadores y la economía interna. Además, cuestionó el alcance del derrame de las actividades vinculadas al comercio exterior y analizó el impacto de las medidas sobre retenciones, importaciones y competitividad.

Un contexto externo que impulsa las exportaciones

“Argentina está viviendo el momento de mayor bienestar o mayor empuje internacional de su economía”, mencionó. En ese sentido, afirmó que el país registra “los precios más favorables para su comercio exterior de su historia”.

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El economista destacó además el impacto de Vaca Muerta y de las exportaciones mineras, al señalar que existen “precios históricos altísimos” y que el Gobierno recibe “un recontra viento de cola”.

Frente al debate sobre el efecto del escenario internacional, Asiaín planteó una interpretación diferente: “No, nos está salvando el contexto internacional”. Según explicó, Argentina carece de financiamiento externo y, aun así, logra sostener el programa económico y el tipo de cambio en parte gracias a los elevados precios internacionales.

Para el economista, este escenario está impulsando especialmente a las actividades vinculadas con las exportaciones, pero no consigue generar un crecimiento equivalente en el mercado interno: “Pese a todo eso, no logra arrancar la economía interna, seguimos trabados”.

Asiaín describió así un modelo con una marcada diferencia entre los sectores exportadores y el resto de la economía. “Estamos construyendo un modelo muy dicotómico”, afirmó.

Menor derrame sobre la economía interna

Al analizar las medidas sobre retenciones, importaciones y sectores exportadores, Asiaín relativizó el impacto de la reducción de impuestos frente a otros factores. “La apreciación cambiaria afectó mucho más la rentabilidad que la baja de la retención”, sostuvo.

También señaló que el campo se beneficia actualmente de los precios internacionales, mientras que Vaca Muerta atraviesa una etapa de maduración de inversiones. Sin embargo, advirtió sobre una menor integración entre esos sectores y la economía local.

“La política tiende a desvincular la proyección de los sectores exportadores y los demás”, sostuvo Asiaín, y agregó que la reducción de aranceles puede favorecer la compra de insumos en el exterior.

En ese sentido, resumió su diagnóstico sobre el llamado derrame: “El derrame de los sectores exportadores está siendo muy bajo”.