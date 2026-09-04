RDC: turbulencia en Reino Unido por la suba del costo de las hipotecas y crece la presión para aumentar impuestos

El mercado británico atraviesa un escenario de creciente tensión por el aumento del costo de las hipotecas, en medio de mayores rendimientos de la deuda soberana y temores a nuevas presiones inflacionarias internacionales. Desde Reino Unido, el periodista Marcelo Justo explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el deterioro financiero ya empieza a trasladarse directamente a los hogares.

“Un primer impacto que se ve es en las hipotecas, que tiene un impacto directo en el costo de la vivienda para mucha gente”, sostuvo. Según su análisis, los mercados temen que la crisis internacional termine generando nuevas presiones sobre los precios y las tasas de interés, encareciendo todavía más el financiamiento.

El aumento de las hipotecas complica la agenda del Gobierno

El problema adquiere una dimensión política porque el Gobierno británico había colocado la vivienda y la reducción del costo de vida entre sus principales prioridades. Un aumento del costo del crédito puede encarecer las cuotas hipotecarias y reducir el ingreso disponible de numerosas familias.

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La presión también llega al propio Estado. Justo sostuvo que la deuda británica supera el 100% del PBI y señaló que el Tesoro destina aproximadamente 10.000 millones de libras mensuales al pago de intereses.

“Si aumenta el costo de los bonos soberanos va a aumentar el costo del dinero que va a tener que pagar el Tesoro para estos bonos”, explicó.

Menor margen fiscal para financiar nuevas políticas

El aumento del costo de la deuda limita, según Justo, la capacidad del Ejecutivo para avanzar con distintos compromisos. Entre ellos mencionó medidas destinadas a contener el costo de vida, proyectos vinculados con servicios públicos y una eventual necesidad de elevar el gasto en defensa.

El escenario obliga a encontrar recursos adicionales sin profundizar todavía más el endeudamiento. La dificultad es que el Gobierno había asumido compromisos electorales para evitar incrementos en algunos de los principales impuestos.

Por ese motivo, el debate comenzó a desplazarse hacia sectores con mayores ingresos, patrimonios o beneficios empresariales.

Bancos, energéticas y grandes fortunas bajo análisis

Entre las alternativas mencionadas aparecen los bancos, que según Justo registraron resultados particularmente elevados. “Los bancos han tenido ganancias del 60% en el último año, ganancias realmente astronómicas de más de 60 mil millones de libras”, afirmó.

También se analizan posibles medidas sobre grandes compañías energéticas y patrimonios elevados. Entre las opciones planteadas durante el debate aparecen un impuesto a la riqueza, modificaciones sobre viviendas de lujo y cambios en la tributación de las herencias.

La discusión será especialmente sensible porque cualquier aumento impositivo implicará determinar qué sectores absorberán una parte mayor del costo del ajuste fiscal.

El presupuesto concentra la tensión política

Según explicó Justo, las expectativas están puestas en el próximo presupuesto, previsto para el 28 de octubre. Hasta entonces, distintos sectores empresariales, políticos y sociales intentarán influir sobre las decisiones del Gobierno.

El periodista describió un escenario en el que todos reconocen la necesidad de equilibrar las cuentas, pero existen fuertes diferencias sobre cómo hacerlo. Algunos reclaman reducir el gasto público, mientras otros buscan que el esfuerzo recaiga sobre empresas o contribuyentes de mayores ingresos.

Justo sintetizó la disputa con una frase: “La cuenta va a tener que dar, pero nadie la quiere pagar”. La presión sobre las hipotecas y el mayor costo de la deuda convierten así al próximo presupuesto en una de las principales pruebas económicas y políticas para el Gobierno británico.