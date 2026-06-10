ADEPA abrió la convocatoria para la 37º edición de sus premios al periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) anunció la apertura de la convocatoria para la 37ª edición de los Premios ADEPA al Periodismo, un reconocimiento que busca distinguir la excelencia profesional, la originalidad, la calidad y el impacto de las producciones periodísticas del país.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026. Los periodistas interesados podrán presentar un máximo de dos trabajos por categoría, siempre que hayan sido publicados entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

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Desde la entidad informaron que las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario online habilitado para tal fin, mientras que las condiciones y requisitos de participación pueden consultarse en las bases completas disponibles en el sitio web de ADEPA.

Los Premios ADEPA constituyen uno de los reconocimientos más tradicionales del periodismo argentino y buscan destacar las mejores producciones desarrolladas en medios de todo el país.

Los premios ADEPA

Los Premios ADEPA al Periodismo son un certamen organizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas que reconoce anualmente los mejores trabajos periodísticos publicados en la Argentina. Se trata de uno de los galardones más prestigiosos del sector, orientado a destacar la excelencia profesional, la calidad informativa, la originalidad, la innovación y el impacto social de las producciones periodísticas.

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La distinción abarca distintas áreas del periodismo, como investigación, crónica, entrevista, cobertura multimedia, fotografía, economía, periodismo judicial y libertad de prensa, entre otras. Los trabajos son evaluados por jurados especializados integrados por periodistas, académicos y referentes de distintas disciplinas.

Desde su creación, los premios se consolidaron como una referencia dentro del ámbito de los medios argentinos, ya que distinguen trabajos concretos publicados en diarios, revistas, portales digitales y otros formatos informativos, poniendo el foco en la calidad del contenido y el aporte al debate público.

RG