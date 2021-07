El Grupo América compró el diario El Cronista por US$ 6 millones

El Grupo América finalmente concretó este martes 13 de julio la compra del diario El Cronista Comercial y todos sus productos que hasta ahora pertenecían al empresario Francisco De Narváez. La adquisición se cerró en 6 millones de dólares.

De esta manera, el grupo de medios que lideran José Luis Manzano, Daniel Vila, Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt sigue sumando plataformas a sus canales y radios más importantes como América TV, A24 y radio La Red, entre otros.

"El GRUPO AMERICA, propietaria de medios televisivos, gráficos, radiales y digitales en el país y en el exterior, informa que ha finalizado la operación de adquisición del 100% del paquete accionario del diario El CRONISTA, líder en la información económica y financiera. La operación incluye el total de los productos existentes en todas sus formas y versiones", informó el grupo empresario en un comunicado.

En esa línea, agregaron: "El GRUPO AMERICA mantendrá el perfil actual y el liderazgo del segmento que hoy tienen los productos adquiridos, dando un paso más en la consolidación del grupo, sosteniendo sus compromisos y valores en el ejercicio de la información".

El comunicado lleva la firma del directorio del grupo con Daniel Vila, José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Gabriel Hochbaum.

El último domingo, Manzano había sido entrevistado por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, en Periodismo Puro, donde había expresado:

- Jorge Fontevecchia: Recientemente compraron o están a punto de formalizar la compra del diario “El Cronista”. ¿Qué los empujó a comprar un diario en papel, algo que es visto como del pasado por muchas personas, más allá de que tiene un sitio web muy importante?

- José Luis Manzano: Esas “muchas personas” miran poco. El Washington Post, el Financial Times y The Economist fueron adquiridos por los inversores más sofisticados. El Washington Post por Jeff Bezos en persona. El Financial Times por el grupo japonés Nikkei y The Economist por las familias Rothschild y Agnelli. No son productos que apunten a un público masivo. Son productos de nicho que se basan en la calidad. Preservaremos la autonomía editorial de El Cronista, porque es un producto muy reconocido y especializado. Es para economía y finanzas, no para público masivo. América es para público masivo. El Cronista, especializado. En esto somos copiones. Copiado lo del Financial Times, lo del Economist y lo del Washington Post.

ED