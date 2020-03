Jorge Fontevecchia: "Hay una intencionalidad de disciplinamiento de la Justicia"

Por Ariel Bogdanov

En el marco del "Ciclo de formación política y filosófica para magistrados y funcionarios", Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, disertó en la ciudad de Córdoba. En su presentación, el reconocido periodista analizó las similitudes que guardan el presente de la Justicia con el del periodismo.

Ante un auditorio que lució repleto, el cofundador de Editorial Perfil definió a los medios de comunicación como "los constructores y difusores de los distintos argumentos". Fontevecchia se refirió además a la profunda crisis de credibilidad que viven tanto el periodismo como la Justicia: "Hay una idea de que cualquier creencia, en sentido profundo, es una demostración de ignorancia. Esto lo vemos en todos los campos de la vida cotidiana. Todos los que tenían credenciales para supuestamente decir 'esto es la verdad', la perdieron. ¿Cómo no la iba a perder el periodismo y en alguna medida la Justicia en ese contexto?", planteó. "Esto tiene su correlato en la política, en la menor valoración de la división de poderes, de la justicia y del cuarto poder. Hay un malestar general con la democracia que se traslada al periodismo y a la justicia", agregó.

Jorge Fontevecchia: "Hay que cerrar la etapa del periodismo de guerra"

En su alocución, también le dedicó unos párrafos a la subjetividad en el periodismo. "La idea del periodismo como cuarto poder', 'fiscal de la república', 'perro guardián' y todas las metáforas similares, aunque de forma reduccionista e imperfecta, reflejan el sistema político que integra el periodismo y le da sustento. Esto es: la democracia burguesa, la división de poderes y el límite a quien gobierne. Muchas veces detrás de la polémica alrededor del autodenominado periodismo militante y las críticas a las formas de periodismo profesional e inquisidor de los gobiernos, se esconde muy solapadamente la crítica al sistema mismo de división de poderes", expresó.

Tras la presentación hubo lugar para las preguntas y como era esperable, se tocó el tema de los cambios que impulsa el gobierno de Alberto Fernández en el Poder Judicial y las tensiones que enfrentan ambos sectores. Al respecto, Fontevecchia consideró que en este conjunto de medidas "sería ingenuo no asociar una especie de penalidad de este gobierno, disconforme con parte de la justicia durante los cuatro años del gobierno de Macri". "Más allá de cierta declamación de buenas causas, ya que me parece correcto que no sean sólo los jueces de 12 jueces de Comodoro Py que puedan gestionar a gobiernos nacionales, hay una intencionalidad de disciplinamiento de la justicia. En el pasado el kirchnerismo ha tomado buenas ideas con malos fines", señaló.

Además consideró que "el disciplinamiento de la Justicia. Es algo que vemos en todo el mundo, por ejemplo en Brasil con Bolsonaro o en Estados Unidos con Trump. Todo gobierno desearía que no hubiera justicia, ni jueces federales".

AB/FF