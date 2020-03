El 61% de los argentinos desaprueba cómo funciona la democracia, según una encuesta

Amplias mayorías de argentinos dicen estar en contra de la censura gubernamental y a favor de la libertad de expresión, aunque otra amplias mayorías dicen que no se siente satisfecho con el funcionamiento de la democracia (61%) y que no se sienten representadas por los políticos (40%). Las cifras se desprenden de una encuesta internacional realizada en 34 países de los cinco continentes sobre el Poder judicial, la libertad religiosa, la igualdad de género, la libertad de expresión, la libertad de prensa, las elecciones, la libertad en Internet, los grupos de derechos humanos y los partidos opositores a los gobiernos de turno.

De la encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew se desprende Argentina pasó de 77% en 2015 a 87% en 2019 con respecto a las personas que creen que es “muy importante que las personas puedan decir lo que quieren sin la censura del gobierno”. En ese aspecto, fue uno de los 6 países que más creció. Con respecto al apoyo a la libertad de prensa, la cantidad de argentinos que opina que “es muy importante que los medios puedan informar las noticias sin censura estatal” pasó de 72% en 2015 a 80% en 2019, otro gran aumento.

El Centro de Investigación Pew dice que el 61% de los argentinos da nota baja a la democracia, que el 40% no se siente representado por los políticos y que el 90% espera que la Justicia sea justa.

El informe indica que la mayoría en muchos países apoyan elecciones competitivas regulares y un amplio porcentaje dice que es “muy importante que se realicen elecciones honestas regularmente con la opción de al menos dos partidos políticos”. En Argentina, el 86% de los encuestados se manifestó a favor de ese punto, con un crecimiento de 6 puntos desde 2015 a la actualidad. Refiriéndose al Poder Judicial, el 90% de los argentinos encuestados dice que “es muy importante tener un sistema judicial que trate a todos de la misma manera”.

La intensiva encuesta del Centro de Investigación Pew, realizada en los últimos meses de 2019, indica además “el derecho a decir cosas sin censura gubernamental se tiene en alta estima entre los europeos occidentales, los canadienses y los estadounidenses, de los cuales aproximadamente siete de cada diez o más dicen que es muy importante tener libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de expresión en el Internet en su país”. En este punto, la investigación resalta que en Argentina 8 de cada 10 ciudadanos “dicen que los tres principios son muy importantes”.

La investigación indica, además, que “en una era de creciente preocupación por la información falsa, la proporción de personas que dicen que es muy importante tener libertad en Internet, libertad de expresión y libertad de prensa aumentó en varios países del mundo”, y dice que Argentina en ese sentido creció 8 puntos entre 2015 y 2019. En el punto que trata la igualdad de género y libertad religiosa, el informe dice que “en todos los países encuestados, una gran mayoría dice que la igualdad de género es muy importante, con notables excepciones en Rusia, Túnez, Kenia y Nigeria”. Destaca que la igualdad de género es apoyada por el 91% de los encuestados de Argentina, mientras la libertad religiosa es apoyada por el 74%.

“A pesar de las frustraciones que la mayoría tiene con los políticos, y la creencia de que muchos sostienen que el estado se maneja de manera injusta, la gente todavía siente que tiene una voz política”, concluye el informe, que indica que en todos los países encuestados, un promedio del 67% está de acuerdo en que votar da a la gente común algo que decir sobre cómo el gobierno maneja las cosas. En Argentina, el 40% de los encuestados no se siente representado por los políticos, mientras el 55% afirmó sentirse representado. “En la mayoría de las naciones, la creencia de que el voto de uno no tiene un impacto es especialmente común entre aquellos que no ven favorablemente al partido gobernante”, indica el informe.

DS