Las fake news y las falsas muertes de Diego Armando Maradona

Acaso todo en la vida de Diego Armando Maradona haya sido exagerado. El histórico Diez de la Selección Argentina no murió una, ni dos, sino cinco veces, al menos en lo que a los medios respecta. Es que Diego, que falleció de manera trágica y sorpresiva este miércoles 25 de noviembre a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio, tuvo varios episodios de "fake news" en los últimos años, en ambos casos con falsas noticias de su supuesto deceso que luego se desmintieron.

La placa negra de Crónica TV

En rigor, el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 tuvo varios coqueteos con la muerte por sus eternos problemas de salud, en especial después de su retiro futbolístico, en parte por su sobrepeso y malos hábitos. El más notorio de esos episodios ocurrió en enero de 2000, cuando fue internado en Punta del Este en estado crítico. En ese momento, los rumores sobre su salud corrieron como reguero de pólvora.

A la confusión se sumó una ya célebre "placa negra" de Crónica TV. Sin texto, solo con la hora (16.40), el canal la mantuvo durante tres minutos y varios la tomaron como una confirmación de la muerte del Diez. Finalmente, por suerte, el astro se recuperó.

Murió Diego Maradona: un historial médico acechado por problemas de salud

Dos fake news en un mes

Las noticias falsas comenzaron a popularizarse con la masificación de internet y Maradona no estuvo exento de ellas. El siguiente episodio tuvo lugar en 2007, con un Diego ya mejor de salud y recuperado tras el éxito de La Noche del Diez. El 17 de marzo de ese año, circuló el rumor de su muerte en un accidente automovilístico, que llegó incluso a la portada del diario La Gazzetta dello Sport. "¿Maradona muerto? Diego desmiente a una radio", tituló el matutino italiano. "¿Alguna vez sintieron a un muerto que habla?", dijo el futbolista retirado poco después, entrevistado en Radio Del Plata.

Ni un mes de paz tuvo. El 25 de abril de 2007, cuando estaba internado en la clínica psiquiátrica Avril del barrio porteño de Almagro, corrió una vez más el rumor de su muerte. La versión, iniciada al parecer en blogs deportivos, tuvo que ser desmentida por su ex esposa, Claudia Villafañe, y su por entonces médico Alfredo Cahe. En el medio de las corridas, el propio presidente Néstor Kirchner mandó a su ministro de Salud Ginés González García a verificar la novedad.

Maradona emocionado en el 2 a 1 a Nigeria en Rusia 2018.

Batacazo y falsa muerte en Rusia

El 26 de junio de 2018, Argentina venció a Nigeria por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Gabriel Mercado. El partido probablemente sea tan recordado por el pase de nuestra selección a octavos de final como por el show que brindó Diego Maradona, acompañando al equipo desde la tribuna. Esa tarde, en el palco VIP de San Petesburgo, el Diez alentó, insultó a los rivales, bailó con una hincha y dejó memorables postales de sus festejos en los tantos argentinos.

Al final del encuentro, el ex técnico de la albiceleste pareció descompensarse y tuvo que recibir ayuda para retirarse. Poco después, se difundió un audio de Whatsapp que comunicaba su supuesta muerte. El propio Maradona se encargó de desmentirlo: a las 1.08 de la madrugada de San Petersburgo (cuatro horas después del episodio de descompensación), antes de subirse al avión con destino a Moscú, una periodista de Telesur difundió una imagen de Pelusa esperando el despegue de la aeronave, acompañada con un mensaje irónico.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) June 26, 2018

"Estoy perfecto, nunca estuve mejor. Lo vi a mi nieto Benjamín y quedé en verlo de nuevo en estos días... Se armó un remolino del periodismo, de teléfonos, que 'Diego estaba muerto'. ¿Te parece que estoy muerto?", comentó Maradona, días después, en el programa "De la mano del 10" que compartía con Víctor Hugo Morales.

"Me mataron muchas veces. Un día mataron a mi papá, las revistas, la televisión. Le pedí permiso al Bambino (Veira) porque yo no puedo jugar porque dicen que acaba de morir mi papá. Me fui para casa con toda la rabia del mundo, toqué timbre varias veces. ¿Y papá?, pregunté. 'En el fondo'... Lo vi de espaldas barriendo y lo abracé. 'Qué te pasa viejo, sabés que no me gusta que me abracen así', me dijo. 'Te acaban de matar en todos lados', le dije. '¿A mí me van a matar?, je. No tienen huevos para matarme'. Con mamá también ocurrió", contó entonces.

"Me da un poco de bronca porque mi hermana me hacía silbar por el teléfono para ver si yo estaba bien. '¿Qué más querés que haga?'. Mi hermano desde Italia, mi sobrina desde Estados Unidos. Por supuesto que la noticia mala va mucho más rápido que la noticia buena y eso llegó al mundo enseguida. Le digo a la gente que estoy muy bien, que me hago análisis periódicos", concluyó Diego.

FF