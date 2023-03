A partir del lunes 27 de marzo, Marcelo Longobardi volverá a conducir un programa de radio en nuestro país. En diálogo con su colega Jonatan Viale, el periodista confirmó que estará al frente del ciclo "Esta mañana", que irá de lunes a viernes de 6 a 10 por Radio Rivadavia.

“Estábamos ansiosos. A partir del próximo 27 de marzo arrancamos a la mañana con un equipo fantástico”, anunció Longobardi, quien contará con un grupo compuesto por destacados colaboradores como Willy Kohan, el Dr. Claudio Zin, Maite Peñoñori, Romina Aldana, José Gabriel Carbajal y Ariel Tarico.

Además, Longobardi reveló que hará “el pase” junto a Viale. “Hice el pase con Oscar González Oro por 13 años y con Jorge Lanata por 9 años. Ahora lo hago con vos. Me he divertido mucho en los pases”, indicó el periodista, quien fue consultado por su nuevo compañero de emisora sobre “¿qué Longobardi nos vamos a encontrar?”.

“Soy parte de un equipo, soy un granito más de arena. Siempre me enfoqué en trabajar en equipo y es lo que mejor sé hacer. Lo que me importa más que todo es una cosa que se perdió de vista, que son las noticias y lo que más me gusta hacer es intentar relacionarlas. Tengo la impresión que las noticias ocupan un segundo plano, no solo en Argentina", dijo.

Longobardi, quien todavía se encuentra en Estados Unidos, agregó: "Vuelvo con la cabeza lo más abierta posible para volver a la edición clásica, para destacar que hay cosas más relevantes que otras. La clave en el periodismo está en cómo se edita, que va primero y qué va después. Viajando por el mundo y trabajando para CNN pude abrir mi cabeza y ahora tengo un poco menos de filtro. Tal vez por la edad y porque han pasado muchas cosas en mi vida, que las hablaremos al aire la próxima semana”.

El conductor, quien tiene una trayectoria de más de 40 años de experiencia dentro del periodismo, profundizó sobre su actualidad personal y profesional. “Hay muchas cosas que no me banco, tengo menos paciencia. No me gusta la grieta. La Argentina es un país que así como está no tiene ningún destino. Basta de Cristina, no podemos vivir alrededor de Cristina. He discutido con colegas. El argentino es un país que discute a Cristina y gran parte de esa trascendencia la ha construido el periodismo”, remarcó.

En el mismo sentido, el conductor manifestó que se considera “el primer periodista muy crítico del kirchnerismo” y aseguró que el ciclo de Cristina "está terminado". “He sufrido muchos comentarios en las redes respecto de mi posición actual que mucha gente supone. Para mí, es una inmoralidad la pobreza, el kirchnerismo (el peronismo en general) es muy responsable. Argentina es un país que depende del mundo. Dependemos de la lluvia, de la tasa de intereses de Estados Unidos. Y dependemos del curso del mundo. Tenemos energía y alimentos, que es lo que el mundo necesita, pero Argentina en el mundo no existe. Nadie nos va a comprar porque eso requiere de inversión”, opinó.

Longobardi explicó que en el país del norte tuvo la posibilidad de observar que la problemática sobre los enfrentamientos políticos no es algo propio de Argentina, sino que ocurre en todas partes del mundo. “Cuando estás mucho tiempo viajando, entendés que no solo pasa en Argentina. En Estados Unidos es igual. En este momento estoy en Estados Unidos y no podés creer lo que es la televisión, peor que en Argentina. Esto empieza a parecerse mucho al 2008. Esa confrontación, esa batalla campal que arrancó en el mundo de la política, se trasladó a los medios y los medios aceptaron ser parte de esa confrontación. Los medios ingresaron a ese conflicto en una decisión que yo entiendo fue equivocada porque genera en la gente un sesgo de confirmación. La gente se metió en una burbuja donde solo escucha lo que cree que es cierto, por eso hay que abrir la cabeza. Hemos creado un mundo de burbujas desconectadas. Solo hablar de Cristina Kirchner y Mauricio Macri es una discusión que quedó vieja”.

Sobre su regreso a nuestro país cargado de batallas políticas por las internas del oficialismo y la oposición en pleno año electoral, advirtió que quiere hacer lo que no pudo en su paso anterior por Radio Mitre. "Vengo a crear consensos, crear una idea de procesos comunes. Yo me he propuesto hace un tiempo presentarme desafíos nada cómodos. Yo podía haberme quedado en Mitre 10 años más si no me echaban, pero decidí empezar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, viajar, ver el mundo, trabajar con otras compañías, conectarme con otros colegas. Me la pasé 25 años dentro de un estudio y eso te encierra. Estuve encerrado como un ratón. Hoy tengo una visión diferente, he aprendido mucho. Es cierto que cuando proponés cambiar lo primero que recibís son muchas críticas y Argentina en el fondo es un país muy conservador. Cuando salí de la Argentina, la mitad de la gente me recontra puteó, pero yo me formé solo, soy un autodidacta, siempre me obligué a mí mismo a formarme. Soy un auto producto de la pospandemia, yo cambié todo”, concluyó.

La vuelta de Longobardi a la radio argentina genera enorme expectativa y emoción entre sus fanáticos, quienes valoran en el periodista su gran capacidad de análisis de la realidad y su comunicación sencilla y objetiva.

Cómo quedará conformada la programación de Radio Rivadavia

Mario Portugal iniciará de 4 a 6 de la mañana con el panorama rotativo para darle pase de 6 a 10 a Marcelo Longobardi con “Esta Mañana”. Luego de 10 a 12, seguirá Jonatan Viale con “Pan y Circo”. De 12 a 14, continuará Baby Etchecopar con “Baby en el medio”, y de 14 a 16, Cristina Pérez con “Cristina sin vueltas”.

Por la tarde, estará Nelson Castro de 16 a 18 con “Crónica de una tarde anunciada” y seguirá Willy Kohan con “Somos nosotros” de 18 a 20. Y para finalizar la jornada estará Román Iucht con “La Oral Deportiva” desde las 22 hasta la medianoche.

