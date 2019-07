Martín Litwak: “La mejor manera de combatir las sociedades offshore es bajar los impuestos”

Los llamados “paraísos fiscales” han estado en la mira de todo el mundo luego de las filtraciones que se generaron con los PanamaPapers, sin embargo, sus revelaciones terminaron causando pocos efectos judiciales alrededor del mundo. El abogado argentino Martín Litwak, uno de los mayores especialistas en jurisdicciones offshore, señaló en diálogo con el programa "Voces y memorias", que se emite por Radio Eco Medios (AM 1220 Mhz) que eso se debió a que "no existía delito en la conformación de estas sociedades". A continuación, el diálogo de Litwak con ​Hernán Dobry en el programa “Voces y memorias”.

- ¿Cuánto perjudicó PanamaPapers y el caso Mossack Fonseca a las jurisdicciones offshore?

- Poco. Si hubiera pasado en 2005 hubiera sido una bisagra para el sector, pero para cuando ocurrió ya teníamos el FATCA, y el mundo iba hacia la transparencia. Cuando surgió PanamaPapers, muchos de mis colegas tenían un componente de culpa y les dije: 'No, de ninguna manera, este es el momento para salir a hablar'. Esto sirvió para explicar qué significa la privacidad, qué tan real es esto y para qué se usan las sociedades offshore. Por supuesto que hay gente que las mal usa, como también ocurre con las onshore. Me sentí en la obligación de defender lo que hice toda mi vida, que no tenía por qué seguir por la vida con la cabeza baja, culposo porque un grupo de poder se decidió a atacar las sociedades offshore.

- ¿Por qué?

- Estas sociedades cumplen un rol muy importante. El problema no son las jurisdicciones off shore sino las que no proveen seguridad jurídica, las que tienen impuestos impagables y la mejor manera de combatir a las sociedades offshore, si les interesa en serio, es bajar impuestos y buscar seguridad jurídica si no lo lógico es que la gente busque opciones.

- ¿Qué fue lo que cambió desde entonces?

- No lo sé. La gente hoy entiende que si bien el 2, 3 por ciento de las sociedades offshore se usan para un montón de delitos, justamente PanamaPapers muestra que la inmensa mayoría se utiliza para el bien, por ponerlo de una manera, para proteger un patrimonio, prever una sucesión y evitar secuestros y la inseguridad jurídica del país donde vive.

- ¿Cómo se puede evitar que estas filtraciones vuelvan a ocurrir?

- Hasta que el blockchainno termine de despegar, todo es hackeable. Partiendo de esa base, tengo sistemas de protección. Los problemas son dos. Uno tiene que ver con la cultura organizacional, que todos los empleados entiendan que trabajan en un ambiente confidencial, tener acuerdos sobre el tema con cada uno, darles acceso a documentación diferenciada y limitar el intercambio de documentos. El otro es el apetito comercial. Lo que mató a Mossack Fonseca, fue eso. Yo no tengo clientes tan interesantes como para que vos inviertas dinero en hackearme. Los míos son empresarios, familias de buenos recursos, pero no necesariamente muy conocidas.No tengo estrellas de cine, ni futbolistas profesionales en actividad super reconocidos. A los míos los conozco a todos, entonces es muy difícil que se me pueda meter uno que haya hecho cosas ilegales en el pasado o que use las sociedades para eso.

