PERFIL expone en la Comisión de Libertad de Expresión sobre los ataques del Gobierno contra la prensa

PERFIL expondrá este viernes ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sobre los ataques y hostigamientos del Gobierno contra la prensa. El encuentro fue convocado por diputados integrantes de la comisión para analizar distintos episodios que, según los legisladores, afectan el ejercicio de la actividad periodística y la libertad de prensa.

La reunión se realizará a las 10.30, en la Sala 2 del segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados y contará con la participación de los legisladores Nicolás Trotta, Lourdes Arrieta, Mónica Frade, Julieta Campo, Romina Del Plá, Diego Giuliano, Raúl Hadad, Juan Marino, Germán Martínez, Esteban Paulón, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky.

La convocatoria fue realizada por los propios integrantes de la comisión, quienes decidieron autoconvocarse ante la falta de reuniones del cuerpo.

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Durante el encuentro se analizarán distintos episodios vinculados con la relación del Poder Ejecutivo con los medios de comunicación y el ejercicio de la actividad periodística. Entre los temas incluidos en la convocatoria se encuentra el cierre de la sala de prensa de la Casa de Gobierno y la cancelación masiva de acreditaciones para periodistas.

A estos hechos se sumó un episodio ocurrido el 31 de agosto, cuando periodistas e integrantes de la sala de prensa acreditados en la Casa Rosada denunciaron que sus escritorios y cajones habían sido violentados y revisados sin autorización, con la sustracción de objetos personales.

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También se abordará la denuncia penal contra trabajadores de prensa por la toma de imágenes en el interior de la Casa Rosada, además de los episodios de represión contra periodistas y reporteros gráficos durante coberturas.

La carta también advierte sobre una creciente ola de violencia verbal contra trabajadores de prensa, que, según los legisladores, profundiza el escenario de hostigamiento hacia el periodismo.

Otro de los ejes del encuentro será el análisis de los discursos de odio, agravios y descalificaciones contra el periodismo argentino atribuidos al presidente Javier Milei y a funcionarios del Poder Ejecutivo. Los diputados anticiparon que también se relevarán los proyectos legislativos presentados sobre esta problemática.

Los legisladores sostienen que esas expresiones podrían resultar contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y configurar una vulneración del artículo 14 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

Los diputados señalaron que el último pedido formal para convocar a la comisión fue presentado el 24 de agosto y cuestionaron que ninguna de las iniciativas con giro a ese cuerpo haya recibido tratamiento. Frente a lo que calificaron como una “parálisis deliberada”, resolvieron autoconvocarse y hacer uso de las facultades reglamentarias que les asisten.

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“Este encuentro se realiza ante la reiterada e injustificada negativa de la Presidencia de la Comisión a citarla a reunión, pese a los sucesivos pedidos formales ya elevados por los diputados y diputadas integrantes de este cuerpo, el último de ellos con fecha 24 de agosto. Ninguna de las iniciativas con giro a esta Comisión ha recibido tratamiento”, señalaron.

Al encuentro, además de Perfil, también serán invitadas asociaciones y otras entidades periodísticas, trabajadores de prensa que fueron agredidos y referentes del campo de la comunicación, quienes podrán exponer sobre las restricciones y agresiones denunciadas y debatir sobre la escalada de violencia contra el periodismo en el país.

ntre los periodistas confirmados se encuentran Silvia Mercado, Cecilia Camarano, Tatiana Scorciapino, Fabián Waldman, Mónica Gutiérrez, Julia Cravero, Gabriel Sanfilippo, Sebastián Lacunza, Edgar Mainhard, Fernando Ramírez, Nicolás Fiorentino, José Di Mauro, Ariel Zak, Mariano Spezzapria, Nicolás Marsico, Jorge Chamorro, Diego Schurman, Sol Clemente, Silvia Naishtat y Mariano Obarrio.

En tanto, los periodistas confirmados como oradores son Claudio Alberto Jacquelin y Paula Moreno Román, de FOPEA; Tatiana Scorciapino; Malena Winer; y Gabriel Sanfilippo.

RM