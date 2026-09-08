Fuera de término: el polémico truco legal con el que Milei busca reflotar la causa contra Ari Lijalad

El abogado del presidente Javier Milei, Francisco Oneto presentó un recurso de reposición para intentar revertir la decisión que dio por perdido el recurso de casación en la causa iniciada contra el periodista Ari Lijalad. La defensa sostiene que el planteo fue rechazado por una demora en el cumplimiento de una formalidad y no por falta de interés en continuar con la denuncia.

"Milei insiste (de nuevo) con la denuncia penal contra mí. Quiere tener coronita y que no se le exijan los plazos legales que se le vencieron. Insiste en que su voluntad era clara: continuar con la persecución. Y que eso no puede caerse porque presentó tarde un papel. Veremos que le contestan", escribió el periodista Ari Lijalad, junto a la presentación de Francisco Oneto ante la Cámara.

En la presentación que recibió Ari Lijalada, Oneto sostiene que no debería darse por caído el recurso por una cuestión formal, que la resolución fue dictada sin sustanciación, por lo que el recurso de reposición es la vía idónea y está en plazo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Se declara perdido el derecho al recurso no por falta de interés en sostenerlo, sino por la demora en un formalismo”, argumenta el abogado de Milei ante la Cámara de Apelaciones.

El escrito incluso sostiene que, de aplicarse ese criterio de manera estricta, el proceso terminaría convertido en “un conjunto de solemnidades desprovistas de su sentido directriz”, en perjuicio de quien había manifestado su intención de mantener la impugnación. Que eso es una exageración formal, un "exceso ritual manifiesto, por lo que debe ser revocada" la resolución.

En la presentación completa, a la que pudo acceder PERFIL, Oneto argumenta que eso viola el derecho a defenderse, que está en la Constitución, artículo 18. Cita fallos de la Corte Suprema y de juristas muy conocidos que dicen que el artículo 464, que te obliga a mantener el recurso, es inconstitucional.

Para fundamentarlo, la defensa desarrolla una batería de citas. Cita a doctrinarios que califican al art. 464 del CPPN -que obliga a mantener el recurso ante la Alzada- como un "rito caprichoso" y una "carga veleidosa e insólita".Entre ellos, menciona a Marco Catón, quien habló de "formulismo aniquilante", a Lino Enrique Palacio, a Jorge Vázquez Rossi, Nelson Pessoa y Carlos Chiara Díaz, y a Carlos Nogueira, quien directamente lo considera inconstitucional.

Además, trajo a colación el dictamen del Procurador General Eduardo Casal en la causa "S., Elvis y otros s/ homicidio culposo", donde se consideró excesivo rigor formal declarar desierto un recurso pese a la voluntad clara de mantenerlo, y dos precedentes de la propia Sala IV de Casación -"Espiñeira" (2011) y "Guenzani" (2024)- que evitaron sancionar una desprolijidad formal impidiendo la revisión de fondo.

Día 1004: Diez razones de por qué Malvinas podría volverse contra Milei

El argumento central de la defensa es que no hubo abandono. Según el escrito: "Adviértase que esta parte no guardó silencio frente al emplazamiento cursado por V.E. en los términos del art. 464 del CPPN. Compareció, efectivamente, a mantenerlo, exteriorizando sin ambigüedad alguna su voluntad de sostener la impugnación".Y señala :"El único reproche que se le formula es haberlo hecho fuera del plazo previsto por el art. 464 CPPN".

Basicamente dice que desde su postura, no se quedaron callados ni abandonaron el recurso, que el único problema fue que no cumplió con el plazo para presentar los papeles.

El expediente judicial se había puesto en marcha a raíz de los dichos del comunicador que Milei interpretó como agraviantes. Sin embargo, en todas las instancias previas tanto la jueza de primera instancia como la Cámara de Apelaciones habían desestimado la pulseada legal por considerar que no había ningún ilícito. Ante este nuevo traspié, el letrado intentó estirar la pelea en el máximo tribunal, pero se encontró con una barrera burocrática insalvable.

El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y el Gobierno sumó dos jueces clave en Comodoro Py

Para los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña de la Sala I del máximo tribunal penal, la presentación llegó demasiado tarde. Al certificar que la impugnación se interpuso por fuera del plazo legal, la mayoría del tribunal le bajó definitivamente la persiana al expediente, clausurando cualquier posibilidad de seguir judicializando el caso en la vía ordinaria.

"Pasó más de 1 año, 3 instancias judiciales, abogados, todo gasto alrededor de la intención del Presidente de amedrentar a los que hacemos periodismo y generar miedo para que no informemos. No lo logr{o", había escrito Lijalad el 27 de agosto, en X, al recibir la notificación.

Y remarcó: "Dos cosas: una, aún sigue abierta otra denuncia que me hizo Milei, en este caso civil, donde quiere que le pague una millonada de plata y me retracte por lo que escribí. No haré ninguna de las dos cosas. Dos, en la causa penal que acaba de terminar tiene que pagar costas, o sea, los honorarios de los abogados. Espero que salga de sus bolsillos, ya le hizo gastar bastante al Estado con todo este tiempo de papeleo judicial absurdo", concluyó aquella publicación.

RM/fl