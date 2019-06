"Te vamos a extrañar Ruso", así despidieron sus compañeros a Sergio Gendler

Luego de la noticia del fallecimiento de Sergio Gendler tras pelear con contra la enfermedad de Crohn, que afecta el tracto intestinal, muchos de sus compañeros de radio y televisión le dedicaron sentidos mensajes a través de las redes sociales.

El periodista deportivo de 53 años trabajaba en el programa Fox Sport Radio y era columnista en las radio Mitre y La 100 aunque la mayor parte de su carrera se centró en Telenoche y TN, donde fue columnista y formó parte del clásico TN Deportivo. Desde hacía unos días se encontraba internado desde hacía algunos días en la Clinica Fleming.

"Hasta luego Sergito! Nos dejaste un sifón y un limón clavados en el corazón! Hasta la próxima", escribió Ronnie Arias.

Gustavo Sylvestre escribió en su perfil de Twitter: "Sergio Gendler, que en paz descanse. Queda a el recuerdo de tantos almuerzos, chicanas, polémicas y buenos tiempos compartidos.Un abrazo a su familia".

"Tristeza enorme por la injusta despedida de Sergio Gendler. Recuerdo el último noticiero que hicimos con él y Segio Lapegüe en el Central de TN.Contó unas anécdotas de sus coberturas que nos matamos de risa. "Nachito esto es fácil, hay que laburar con alegría"; su frase final", sostuvo Ignacio González Prieto.

Por su parte, Lapegüe expresó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para el periodista, que acompañó con una foto de ambos: "Aquí estás haciendo payasadas y ya a estabas enfermo. Y nadie lo sabía. Tenias el dolor por dentro y te lo bancaste solo. Con una valentía que no todos tienen. No pediste ayuda. Y siempre estuviste para ayudar. Siempre. Nunca perdiste el humor. Nunca. Tus salidas sin filtro, iluminaban. Al aire y fuera de él. Lloro mientras escribo y seguro me abrazarías para calmar mi dolor".

"Murió Sergio Gendler. Vale recordarlo con la alegría que transmitía. Como en aquella final olímpica de fútbol en Barcelona '92, compartida en medio de una increíble cobertura de la transferencia de Maradona a Sevilla", posteó el periodista Daniel Arcucci.

"Mucha tristeza por el fallecimiento de Sergio Gendler. Siempre una persona cálida y generosa. Me sorprendió como a todos lo que le pasaba y -que ahora sabemos- llevó con absoluta dignidad y entereza hasta el fin. Mis condolencias a su familia y un abrazo muy grande", escribió Cristina Pérez.

Además de sus colegas, el presidente Mauricio Macri también envió un mensaje al conocer la noticia. "Sergio Gendler. Nos conocimos y convivimos con respeto y mucho afecto durante mis 12 años en Boca. Lo recuerdo como una persona muy positiva y un gran profesional. A su familia, mis condolencias", precisó el mandatario.

"Me quedo con este recuerdo, amigo. Leal, divertido, compañero, infaltable en la cena de los jueves. Te amamos amigo. Estás siempre Sergio Gendler. La pasamos hermoso en mi casamiento. Me quedo con tu alegría, tu vida plena", manifestó Mauro Szeta.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Sergio Gendler colega y compañero.Mis respetos y acompañamiento a su familia en este difícil momento", agregó Germán Paolosky.

"Qué triste noticia Sergito tan joven y con tanto para dar. Compartimos mil giras, fuiste siempre un tipo muy generoso, jamás escondiste una primicia y siempre laburaste con una sonrisa. Un beso a tus hijas y a Nancy. Te vamos a extrañar "Rusito", te quise y te quiero", precisó Tití Fernández.

La noticia de la muerte de Hendler fue confirmada por su compañero de radio Mitre, Alfredo Leuco, conductor del programa Le doy mi palabra ,"Tenemos un desgarro profundo en el alma, era un atorrante divertido que nos llenó de alegría los estudios de radio Mitre", precisó al recordar al periodista.

