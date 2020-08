La tapa de Diario PERFIL de este domingo 23 de agosto de 2020

Noticias Relacionadas La tapa de Diario PERFIL de este sábado 22 de agosto de 2020

A continuación, los títulos principales del Diario PERFIL de la edición N° 1545 de este domingo 23 de agosto:

Gobierno-Clarín, otra vez en guerra: Alberto Fernández y Héctor Magnetto en máxima tensión. El DNU que afecta más al Grupo que a ningún otro. Trastienda de la decisión oficial y del choque. Lo que vendrá.

Reforma laboral heterodoxa. Matías Kulfas sostiene que la prioridad será el primer empleo. Entrevistado por Fontevecchia, el ministro de Desarrollo Productivo defiende un enfoque sectorizado para reducir el 35% de informalidad en el trabajo. Y habló de todo: dólar, déficit, reactivación e internas.

Impuestos: Definen cambios en Ganancias y Bienes Personales.

YSY A. La gran figura del trap argentino lanza un comic.

Pelegrina, de la SRA: "La línea de Cristina avanza cada vez más en el Gobierno".

Cumpleaños en Jamaica. Madonna festejó los 62 con hijos y amigos. Compartió sus imágenes en las redes.

El escándalo de Juan Carlos no da tregua. Habló Corina, ex amante. Confirmó que le "regaló" 65 millones de euros.

La AFIP denuncia a Vicentin. El organismo le imputa emitir facturas truchas.

Scioli. El "arrepentido" ex gobernador de Río lo acusó de recibir sobornos como mandatario bonaerense.

Macri. Argentinos en Suiza lo declararon "persona non grata" en Zurich, donde está por la FIFA.

Irán. El argentino Rafael Grossi lidera la primera inspección internacional de sus plantas nucleares.

Sarmiento. El 23 de agosto de 1873, cuando era presidente, escapó de un atentado en Buenos Aires.

Muchos femicidas alteran la escena del crimen.

Historias de voluntarios. Los que ponen el cuerpo para probar la vacuna.

Cuarentena flexible. AMBA: vuelven los psicólogos y deportes individuales.

Escriben: Nelson Castro, Duran Barba, Fidanza, Costa, Oloixarac, Sinay ,Ajmechet, Gabetta, Onaindia, Ledo, Laporte, Funes, Dotto, Bianco, Petrarca, Nigro, Cisneros, Roffler, Almada, M. L. Moreno, Jaramillo, Piro, Link, Viñes, Isola, Quitin, Tabarovsky, G. González, R. Loredo, Straccia, Calvo y Fontevecchia.