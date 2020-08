La tapa de Diario PERFIL de este sábado 22 de agosto de 2020

A continuación, los principales títulos de la edición impresa número 1544 del Diario Perfil de este sábado 22 de agosto de 2020:

En plena convulsión, Macri, Carrió y Sanz levantan el perfil. Los tres estaban en cuarentena política y levantaron el perfil al calor de la confrontación política y las discusiones por el liderazgo de JxC. El ex presidente, alerta desde Zurich, Lilita mediática y el radical a plena charla de Zoom.

El dólar, entre el cepo y la devaluación: la sangría de reservas solo resiste un mes más. Prevén que en agosto se irán US$ 1.000 millones por la compra para ahorro. Alícuotas para retiros, cupo anual de US$ 500 con aprobación de AFIP y swap, las alternativas.

Salió Lanziani y entró Martínez, cercano a Cristina, en Energía. El hasta ahora diputado por Neuquén responde a La Campora. El sector estará ahora bajo el ala del ministerio de Economía.

El Gobierno estira el debate de la reforma en Diputados para negociarla con el Presupuesto. Sin los votos en la Cámara baja llevará la discusión a octubre para poder acordar con los gobernadores que pelean por fondos para el próximo año.

El espionaje ilegal al Instituto Patria, más cerca de pasar a Py. La Justicia definió que una de las causas que se investiga en Lomas de Zamora sobre la AFI macrista deba pasar a la órbita de los tribunales de Retiro. Es un pedido que había realizado el ex titular del organismo, Gustavo Arribas.

Con la apertura de la avenida Avellaneda, la Ciudad ya reactivó casi todo su comercio. La de los negocios de esa arteria de Flores era una de las reaperturas más esperadas del ámbito porteño. Los clientes pueden ir a comprar de acuerdo a la finalización del DNI. Fuerte operativo para controlar posibles disturbios con manteros.

Autorizan en el país ensayos fase III de una vacuna china. El ministro Ginés González García anunció ayer por la tarde que Argentina se suma a los países en los que se llevarán a cabo los estudios.

Prendió fuego a una jubilada, se sacó una selfie con el botín y confesó: “Me mandé la cagada del año". Su mamá lo entregó a la Policía luego de que le confesara el crimen. La víctima, a la que le robó la jubilación, tenía 80 años.

Sevilla, el rey de la Europa League. Con Banega, Ocampos y Franco Vázquez, el equipo andaluz le ganó 3-2 al inter de Lautaro Martínez y se quedó con el segundo torneo más importante de europa. CON ESTA COPA, Banega se despidió del sevilla.

Juan Miceli fusiona la jardinería y el periodismo en su nuevo proyecto. El conductor dejó la televisión por el paisajismo. Sumó de clientes a Nico Vázquez y Gimena Accardi y hoy hará un vivo con Darín sobre botánica.

DC Fandome, la convención virtual que jaquea a la Comic Con. DC, la empresa creadora de Batman, Superman y Mujer Maravilla se enfrenta a la convención más famosa del planeta con un evento que empieza hoy y tendrá otra edición en septiembre. Habrá lanzamientos de películas y anuncios gamers.

Fabián De Sousa: "Macri es el jefe de una asociación ilícita". Dice sobre Mauricio Macri cosas que otros dueños de medios afirman sobre Cristina Fernández: que no respetó la división de poderes, que conducía una asociación ilícita, que intentó manipular la Justicia. El socio de Cristóbal López se empeña en explicar que, aunque pudo cometer errores, ninguna de las acusaciones que pesan sobre él constituye un delito. Así justifica que su mujer y su hijo vivan en un departamento de la familia Kirchner o que la vicepresidenta resida en un edificio en el que su hermano tiene varias propiedades.

Guillermo Dietrich: "No tengo duda de que hay algunos kirchneristas a los que les gustaría ver preso a Mauricio Macri". Considera que hay una nueva movilización en la calle, motivada por valores y no por la organización política y los aparatos. Ese es el contexto de una oportunidad para una oposición en la que, a su juicio, el ex presidente tiene un rol fundamental, pero no único. También hay dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta o como Alfredo Cornejo con lógicas aspiraciones para 2023. Lo importante es mantener la unidad. Para él, el proceso al que se ve sometido es una estrategia del oficialismo actual para mostrar como parecidas realidades muy diferentes.

