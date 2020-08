Juan Miceli fusiona la jardinería y el periodismo en su nuevo proyecto

“Estoy muy entusiasmado porque pude fusionar lo que hice toda la vida con esta nueva actividad, que es reciente para mí”, cuenta el periodista y paisajista Juan Miceli a PERFIL. El 1° de marzo de 2019 dejó la conducción en televisión para dedicarse a su otra pasión: las plantas y los jardines. En ese momento recién iniciaba con un camino que se fue consolidando durante los últimos meses y que hoy lo encuentra combinando ambas profesiones. “Mi experiencia como periodista me permite indagar y comunicar sobre estas temáticas y eso me genera mucha felicidad”, asegura.

—El cambio de vida que realizaste ya lleva más de un año. ¿Cómo fueron estos meses?

—Estoy muy bien por suerte. A pesar de todo este drama de la pandemia y la cuarentena, estos meses sirvieron para generar proyectos e ideas nuevas. Espero poder salir a recorrer el país para grabar jardines, parques y plazas que en definitiva es lo más lindo de todo esto. Poder salir y mostrar la naturaleza es algo que me gusta mucho. Mientras tanto, estoy realizando algunos trabajos respetando los protocolos y las medidas de distanciamiento social.

—¿Cómo lograste fusionar el periodismo y el paisajismo?

—Cuando empecé con este proyecto iba a estudiar, daba los exámenes y muchas veces me preguntaba dónde iba a terminar con todo esto. La verdad que no lo tenía muy en claro pero con el tiempo las cosas se fueron decantando y surgió la posibilidad de fusionar el periodismo con el paisajismo. Estoy con una página web y también en las redes con mi proyecto que se llama Viva la Tierra. De alguna manera pude reciclarme en este proyecto nuevo que tengo y hacer periodismo con temáticas como la naturaleza, la jardinería, la ecología, etc.

—Estos últimos días se difundió en redes videos donde se te ve trabajando en el jardín de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. ¿Qué repercusiones surgen de eso y cómo fue esa experiencia?

—Las redes siempre fueron un punto débil para mí. Por una cuestión de edad y porque nunca mostré mi vida privada. Como periodista vengo de una escuela más tradicional, donde se realizaba el trabajo profesional y punto. Siempre pensé que a la gente no le importa mi familia o mi casa, entonces no tenía manejo de redes. Pero aprendí que esas plataformas ayudan a difundir todo lo que hago. Ahora se dio la oportunidad de trabajar en el jardín de Gimena y Nico y las publicaciones en redes son geniales. Fue una linda experiencia y estoy muy contento con el resultado.

“Es espectacular el amor que le pone Juan a todo. Tiene una gran pasión por las plantas, los jardines y los espacios al aire libre. Su emprendimiento es muy hermoso y no solo viene a laburar sino que también te explica y te enseña sobre las plantas que trae”, contó la actriz mientras mostraba el trabajo que realizó Miceli en su casa. Por su parte, para él también fue una felicidad poder desarrollar su labor en ese jardín. “La nueva vida”, respondió él mientras descargaba las plantas que ya se encuentran en la casa de la pareja.

—También estás haciendo entrevistas en Instagram con personajes como Ricardo Darín. ¿Cómo surgió esa posibilidad?

—Al no estar trabajando en tele o radio, las redes me permiten divulgar lo que hago. El contacto con personas famosas viene un poco porque mi trabajo de antes me permite acceder a ellos. A muchos los conozco y me conocen porque fueron muchos de trabajo y entrevistas. Un ejemplo es el de Ricardo Darín, que tiene la mejor onda y como me conoce se pueden hacer este tipo de entrevistas. Lo que estoy pensando es que ellos sean una forma de difundir la naturaleza, la jardinería y el paisajismo.

—Preguntarles a personas conocidas de distintos ámbitos por temas sobre los cuales no suelen hablar…

—Con alguien como Darín la tentación de hablar sobre su trayectoria es muy grande. Pero mi desafío ahora es que estas personalidades cuenten su vínculo con una planta, una flor, un parque o una plaza. No se les suele plantear estos temas y me parece que está bueno encontrar ese costado y que cuenten el vínculo que tienen. Y para mí es importante porque pueden llegar a mucha gente y cumplir con el objetivo de replicar el interés.

—¿Las personas te mandan mensajes o se ponen en contacto con vos por las redes para preguntarte sobre este nuevo proyecto?

—En general recibo mucha buena onda de la gente y son muy amables en sus comentarios. Algunos todavía me preguntan sobre el cambio que hice o me dicen “qué bueno que pudiste hacerlo”. Quizás las generaciones más jóvenes no tanto pero sus padres, que sí me vieron en un noticiero, me preguntan por este nuevo rol en mi vida.

—¿Alguna vez pensás en volver a la conducción en televisión o ya no es una posibilidad?

—No me animaría a decir que ya no hay posibilidad. Si el día de mañana me vuelven las ganas, quiero tener la libertad de poder hacer algo que hice. No me gustaría encasillarme. Igual, no me veo atado a un horario fijo de todos los días. La verdad es que yo no la pasaba mal con el noticiero pero ahora elegí esto. Hay una frase que dice: “Lo único que no se puede comprar es el tiempo”. Es cierto pero sí se puede administrar y elegir que los días sean de una manera que uno quiera. A mis 55 años decidí administrar mi tiempo de esta manera.

—En medio de esta pandemia vos estás muy en contacto con la naturaleza. ¿Creés que todo lo que está sucediendo provocará que la gente cuide más de ella y del medio ambiente?

—Las grandes crisis, sean de la humanidad o personales, generan algunos cambios. Cuando pase esto algunas personas volverán a su vida normal y no habrán hecho un aprendizaje. Otros vamos a cambiar a partir de la crisis. Es cierto que las crisis son oportunidad de cambio pero no todos después cambian. Las personas tienen una gran capacidad e inteligencia pero también se olvidan rápido de lo que sucede. Espero que la mayoría sí lo haga y que sigan con los cambios cuando todo esto finalice. Las que siempre están son las plantas. Están desde antes que nosotros y estarán después de nosotros también.