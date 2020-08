Reabrieron negocios de Avellaneda, con gran control policial

Luego de la apertura de los comercios de la zona de Once el martes pasado, hoy reabrieron los locales comerciales de la avenida Avellaneda, entre Bahía Blanca y Terrada, en el barrio de Flores. Se trata de una de las reaperturas más esperadas por el sector comercial de la ciudad de Buenos Aires, luego de 155 días de cuarentena por la pandemia de coronavirus. El corredor de Avellaneda se caracteriza por ser una de las zonas comerciales de la ciudad cuyo fuerte es la venta mayorista, en especial para comercios del interior del país.

Para el lunes 24 de agosto, en tanto, está prevista la reapertura de los comercios cercanos a los Centros de Trasbordo de Retiro; Constitución; Plaza Once, y Liniers.

Tras 152 días sin trabajar, comercios de Once vuelven a abrir según su CUIT

Tal como ocurrió en los comercios de las avenidas Pueyrredón, Corrientes, y Rivadavia, la reapertura se realizó a partir de las 11 y respetando todos los requerimientos establecidos por el protocolo que acordaron el Gobierno porteño y la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (Fecoba). Se estima que unos 7000 locales reabrieron sus puertas, mientras que el 30%, unos 2000, y a raíz del proceso de aislamiento preventivo establecido por el Gobierno nacional, bajaron sus persianas definitivamente. Otros locales, por su parte, mantuvieron sus persianas bajas o hasta media asta, mantuvieron la venta on line.

En relación con los protocolos, tanto los comerciantes como los clientes que ingresen a los locales deberán usar tapabocas, se respetar la restricción de un cliente a la vez en el interior del local o uno por cada por cada 15 metros cuadrados, utilizar alcohol en gel al ingresar al local, lo mismo que haber colocado alfombra sanitizante en el ingreso. Se mantendrá la restricción de no probarse las prendas de vestir ya que los probadores deberán estar clausurados.

Una de las diferencias respecto a los locales de Once, en la avenida Avellaneda no se tuvo en cuenta la finalización del CUIT de los comerciantes, si es par o impar. La reapertura fue irrestricta.

Lo única restricción que se tendrá en cuenta a la hora de entrar a los locales será la finalización del DNI de los clientes que se acerquen a esa zona del barrio de Flores. Pares los días pares, e impares para los días impares.

Advierten que 100 mil comercios pueden cerrar y piden que siga el apoyo estatal

La apertura de los locales estuvo acompañada de un fuerte operativo policial ya que se temía la presencia de grupos de manteros en las inmediaciones, tal como ocurriera el martes 18 en Once cuando fueron detenidos tres senegaleses por resistencia a la autoridad.

"Con la apertura de la avenida Avellaneda y Once, prácticamente la totalidad de la actividad comercial de la Ciudad volvió a ponerse en marcha. La situación es igualmente grave porque los niveles de facturación que muestra el sector son muy bajos y no vemos una recuperación en el corto plazo. Será necesario que el Estado siga acompañando, en especial a través de un sostenido alivio fiscal y que los bancos se vuelquen al sector productivo porque hasta ahora han brillado por su ausencia", aseguró Fabián Castillo, presidente de Fecoba. Al mismo tiempo, Castillo señaló que "la proliferación de manteros en lugares donde el comercio estuvo cerrado, en especial en Once", y planteó la necesidad de "encontrar una solución a este problema estructural que afecta aún más la situación del comercio legalmente establecido".