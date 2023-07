A los 56 años falleció Sinead O'Connor

Con una vida signada por el dolor, que incluyó distintos tipos de abusos, problemas de salud mental y que se desbarrancó el año pasado tras el suicidio de su hijo Shane de 17 años, Sinead O'Connor batalló con sus miedos y sus fantasmas desde pequeña. Alguna vez confesó que se escapó de su casa: “No era un hogar. Era una cámara de torturas”.

No tuvo buena relación con sus padres, pasó por internados para menores, sufrió de cleptomanÍa y para sus 15 años, un productor musical la escuchó cantando la canción "Evergreen" de Barbra Streissand y la llevó por el sendero de la música.

Talentosa, contestataria, irreverente, transgresora, supo cautivar a todos con su dulce, potente y particular voz.

El éxito y la fama le llegaron en los noventa cuando interpretó e hizo propio el tema de Prince, "Nothing Compares 2 U", con aquel video despojado en el que se lucían su rostro, su mirada y su cabeza rapada.

En 1992 presentó su trabajo "Am I Not Your Girl", que contenía temas que iban de "Gershwin" hasta "No Llores por mí, Argentina" de Tim Rice y Andrew Lloyd Weber.

En febrero del 2022, tras el suicidio de su hijo, Sinead decidió dejar la música.

Desde el 2016 que no escribía en su cuenta de Instagram, allí quedaron algunos mensajes importantes: "Ama la vida que tienes y agradece lo que eres".

Su círculo íntimo dio a conocer su partida con un breve comunicado:

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil".

